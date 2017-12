Pabahay sa Marawi City, binusisi ng solon

BINUSISI ng ilang kongresista ang ipinagagawang temporary housing para sa mga bakwit sa nasabing lungsod.

Napag-alaman nina Negros Occidental Rep. Alfredo “Albee” Benitez, chairman ng House Committee on Housing and Urban Development, at Negros Oriental Rep. Arnolfo Teves na binubuno na ng lokal na pamahalaan ng Marawi City ang may paunang 160 yunit.

Bawat yunit ayon kay Alfonso Burlagdan, officer-in-charge ng Region 9, National Housing Authority (NHA) ay nagkakahalaga ng P160,000.

Ayon sa mambabatas, kailangang mailatag nang maayos ang kongkreting rehabilitation at kung ano ang magiging approach para sa rebuild Marawi property.

Bawat bakwit ay maaaring tumagal sa pabahay sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon.

Bagama’t hindi pa nasisilip ang master plan, ay iminungkahi na ni Teves na isama sa masterplan ang place of occupation.

Ang target na itatayong housing unit ay 1,170 ang inisyal na dapat matirhan ngunit ang kabuuan ay magiging 6,400

Iminungkahi rin ni Teves na magsumite na ang lokal na pamahalaan ng mungkahing alokasyon para sa rehabilitasyon ng Marawi City bago pa man talakayin ang 2019 proposed budget.

Unang kuwalipikasyon upang makakuha ng temporary housing unit ay dapat gusto ito ng bibigyan at dapat taga-Marawi.

Kasabay nito ay nagbigay sina Benitez at Teves ng may 150 solar charging system para sa bawat yunit.

Payo ng kongresista sa LGU na agad ipasa sa Kongreso ang masterplan ng Marawi City upang matulungan silang ibalangkas hindi lamang para sa pondo kung di para huwag maulit ang anomalya sa Yolanda housing at mapagbuti ang kalagayan ng siyudad para sa hinaharap at huwag matulad sa Metro Manila. MELIZA MALUNTAG