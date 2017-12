Pang. Digong, hangad pa rin ang kapayapaan sa CPP-NPA

HANGAD pa rin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na magkaroon ng kapayapaan sa mga rebelde lalo na sa Communist Party of the Philippines – New People’s Army (NPA).

Sa katunayan ay kasama ito sa kanyang mga pangako noong nakaraang kampanya sa eleksyon.

Aniya, nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan ang magkabilang panig makaraang magkainsultuhan ang mga lider ng mga komunista kaya mas mabuting pahinga na muna sa peace talks.

Pinakamabuti aniya sa ngayon ay manahimik na lang muna at palamigin ang sitwasyon.

Matatandaang kinansela na ni Pangulong Duterte ang peace talks sa mga komunista at idineklara pa nitong teroristang organisasyon ang CPP-NPA.

“Tapos iyong isa, that I will pursue peace with the rebels. Eh nagkalabuan na nga, let’s give time for a cooling-off with the Communist Party of the Philippines. Sila Bebot pati si… sino ‘tong isa? Si… sabi ko muna: “Pahinga muna kayo, because nagkakalabuan tayo.” It began with a slight… ah tapos nakaka—alam mo na ang tao, pagka nagkainsultuhan tayo… Pag ininsulto mo ako sa publiko, eh p***ina mo. L*tse ka, ‘di sige tuluyan na lang natin… ‘ayan oh, there. There are still human elements involved. Hindi kami pupuwedeng babuyin niyang mga sundalo… You start to talk, let us raise it to the level of…walang atake. Absolutely, the best way there is just to keep silent,” ayon kay Pangulong Duterte. KRIS JOSE