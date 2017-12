Parang may look of love pa rin in his eyes!

ANG pagkakataon nga naman, minsam mapaglaro, minsan mapagbiro pero kadalasan, wala talagang dahilan ang pagkakataon, panahon na para mangyari ang dapat mangyari.

Tamang panahon na nga kaya pinagtagpo sina Heart Evangelista at Jericho Rosales sa isang sosyaling payanig. Alam naman natin na noong unang panahon, nung bata pa si Sabel, naging magsing-irog ang dalawa at kahit na nga naghiwalay ang kanilang dekolor at puti, ang turing ni Evangelista kay Rosales ay kanyang “greatest love.”

Ngayong Love Marie Ongpauco-Escudero na siya at si Jericho naman ay may Mrs. Kim Jones-Rosales, nakatutuwang pagmasdan na magkasama sila sa isang event, may mga larawang makikitang magiliw silang nag-uusap. May isang kuha pa nga si Echo na matamis na matamis ang mga ngiti at parang may look of love pa in his eyes. Super kilig!

Sa kanilang pagtatagpong muli in friendlier times, panahon na rin kaya para magsama sila sa isang film project? Siyempre hindi pwede sa TV dahil they belong to warring networks.

Kung sa pelikula, ano kayang bagay para sa kanilang dalawa? Isang drama na may maalab na confrontation scenes? Isang romantic comedy na pa-tweetums na pakilig? Isang erotic suspense thriller na may cinematic kuyangyangan at marubdob na laplapan? O isang action movie kung saan mala-Brad Pete at Angelina Jolie sila?

May larawan rin na tila tuwang-tuwa ang maybahay ni Rosales sa pagkikita nina Heart at Jericho. Siyempre pa, alam naman ni Mrs. Rosales na siya na ang happially ever after nito at future mother of his kids.

Eh, si Senador Chiz Escudero kaya, fan rin of the Echo-Heart love team dati? Ano ito, para siyang si Lucy Torres-Gomez na super fan of the Richard Gomez and Dawn Zulueta love team? Kung masaya siya sa cordial interaction of the former lovers, how cosmpolitan indeed ang ating mabunying senador. Kailan nga kaya nla binabalak ni Love Marie na magka-supling na?

Kung may abangan ang susunod na kabanata ang pagtatagpong ito nina Echo at Hearty, tanging mga Pulis Pangkalawakan lamang ang nakaaalam. Basta ang masaya rito, emotionally mature na talaga ang dalawa kaya the Universe conspired for them to meet and intermingle.

***

Eh, kamusta naman ang Queen Hobbit na si Mahal? Ang hitad, hogging the headlines of several entertainment portals na naman kasi nga, itong si Aling Noemi, may alleged boyfriend na na itatago natin sa pangalang Sam Jacinto.

Ang pangabog sa bagong hombreng ito, best in paandar, siya pa talaga ang nagpost sa social networking site niya ang mga larawan nilang sweet-sweetan at bidyo kung saan inilalabas nila ang kanilang mga dila. Belat exercise ba ito?

In fair Verona kay Jacinto, pleasing to the eyes itong pagmasdan. At may kuha pa itong hubad baro sa gym at best in pa-karug ang bruho huh!

Ang kaloka, hindi ba kinasal pa itong orihinal na aling maliit kay Jobbie Hebrio at dalawang taon nga itong sound of silence at silence of the lambs tapos she is back with a vengeance with a new boy toy.

Ang tanong, ano ba ang taglay na pambihira ni Mahal at lagi siyang kaakit sa mga kalalakihan? Gandang panloob ba ang kanyang agimat?

Buhay na manyika may likas na alindog? O sadyang nagmamayaman ang hitad at alam niyang lahat ay may tamang budget para maging kalaro niya? Ibig bang sabihin nito, sina Mahal at Sam Jacinto na ang may karapatang maging bida sa Magkano Ang Dangal Mo remake? Ganda ni Aling Noemie, huh! Kape!!! AS IF/ALWIN IGNACIO