PAROL MAKING WINNERS

INIABOT nina Sen. Cynthia A. Villar at Las Piñas Mayor Imelda Aguilar, ang trophy kay Andrew Flores, na nanalo ng first prize sa parol making contest sa idinaos na 12th Parol Festival sa Las Piñas City. Tumanggap din si Flores ng P20,000 cash prize, samantalang si Rogelio Apuli at Luzviminda Gallardo ay tumanggap ng P15,000 at P10,000 para sa second at third place. Ang taunang parol festival ay kumpetisyon ng mga higanteng parol na gawa ng Las Piñeros. CESAR MORALES