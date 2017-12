PINURI ni Sen. Cynthia Villar ang Pork Producers Federation of the Philippines dahil sa pagiging aktibong partner ng Senate Committee on Agriculture & Food kung saan siya ang chairperson. Lumahok ang senador sa kanilang pre-Christmas event “Paskuhan sa Barangay Pro-Pork” na idinaos sa Wack Wack Golf and Country Club sa Mandaluyong City. CESAR MORALES