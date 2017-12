Philippine HIV and AIDS Policy Act lusot na sa ikatlong pagbasa ng Kamara

PINAGTIBAY ng House of Representatives sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang maging agresibo ang kampanya at palakasin ang polisiya laban sa tumataas na kaso ng HIV/AIDs sa bansa.

Unanimous ang resulta ng naging botohan kagabi sa plenaryo sa House Bill 6617 o Philippine HIV and Aids Policy Act na magre-repeal sa Philippine Aids Prevention and Control Act of 1998.

Kasama sa panukala ang paglalatag ng 6 na taong National Multi Sectoral HIV/AIDS Strategic Plan o Aids Medium-Term Plan upang matugunan ang paglaganap ng sakit sa pamamagitan ng pagsasagawa ng epektibong estratehiya.

Paiigtingin din ang education program laban sa nakahahawang sakit gayundin sa iba pang sexually transmitted diseases pangunahin dito ang pagtuturo sa mga eskuwelahan kung paano makaiiwas at paano hindi mahahawa sa HIV/AIDs.

Palalakasin din ang pagbibigay impormasyon ukol sa safe sex; abstinence, sexual fidelity at maging ang tamang paggamit ng condom.

Tinitiyak din ng panukala ang pagbibigay ng maayos at tamang pangangalaga sa mga biktima ng sakit. GAIL MENDOZA