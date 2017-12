Pinanindigang ayaw nang gumawa ng Indie movie, Nora Aunor nganga ang career

MUKHANG pinaninindigan na ni Nora Aunor ang hindi pagtanggap nang indie movie dahil after ng huling proyekto na ginawa ay wala ng pinagkakaabalahang shooting ang actress.

At kahit sa UNTV 37 kung saan napanood ang exclusive interview sa kanya ni Willian Thio sa “Spotlight,” ay wala na ring follow-up.

Kahit sa Facebook account ng mga loyal na tagahanga ng superstar nang mag-check kami after ng golden anniversary nito sa showbiz ay wala na silang update tungkol kanilang lodi (idol).

Nasaan na nga kaya si Ate Guy, nasa probinsya kaya niya sa Bicol o nasa abroad?

At ngayong nganga ang career ni Ate Guy, sana’y bigyan naman siya ng proyekto ng GMA 7 kung saan nakagawa siya ng teleserye at ABS-CBN na nabigyan siya uli ng pagkakataon na makapagbida sa isang episode ng MMK.

***

SRO Lagi Ang Birthday Ng Vice Pres Ng Tape Incorporated Na Si Ma’am Malou Choa-Fagar

Sa rami ng mga showbiz friends na nagmamahal sa Vice Pres at Chief Operating Officer ng Tape Incorporated at Talent Manager(PAMI member) na si Ma’am Malou Choa-Fagar, na itinuturing na Mother of Eat Bulaga, taun-taon tuwing nagse-celebrate ng kanyang birthday si Ma’am Malou ay dinaragsa talaga siya ng mga bisita na pawang malapit sa kanyang puso.

And this year ang venue ng celebration ng nasabing Top Executive ay sa sosyal na Valencia Events Place na pag-aari ng kaibigan rin niyang si Mother Lily Monteverde.

At isa sa nagpasaya kay Ma’am Malou na kumanta pa sa kanyang party ay si Direk Bobot Mortiz kaduwet ang anak na si Camille.

Ilan pa sa mga dumating na malalaking stars sa party ay sina Tirso Cruz III, Ali Sotto, Maila Gumila, Roderick Paulate. Nasa tipar rin nito sina Bibeth Orteza, mister na si Carlitos Siguion Reyna and son Rafa, Lorna Tolentino and sons Ralph and Renz, Maricel Soriano, Laurice Guillen and daughter Ina with her Italian boyfriend, Gina Alajar, Amy Austria with husband Duke Ventura, Pip’s wife Lyn and daughter Djanin, talent managers Dolor Guevarra, ang balikbayan na si Shirley Kwan and Veanna Fores, banker Danny Dolor, Viva’s June Torrejon and Lawrence Tan, Anna Pingol of Yes Magazine, Allan Diones ng Pak.

Tunay ngang maraming nagmamahal kay Ma’am Malou, na kailanman ay hindi pinagbago ng panahon. Hindi lang ‘yan unfading rin ang minamahal naming executive at wala sa itsura niya ang kanyang edad kahit nadagdagan pa ng another year last Nov. 12. From all of us here at Remate, Belated Happy Happy Birthday to you my dear Ma’am Malou. WALANG KIYEME/ PETER LEDESMA