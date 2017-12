Piston President inaresto

INARESTO ng mga tauhan ng Quezon City Police District si George San Mateo, national president ng Pinagkaisang Samahan ng mga Tsuper at Opereytor Nationwide (PISTON) sa Quezon City court kaninang umaga.

Nakatakda sanang maglagak ng piyansa si San Mateo kaugnay ng kasong paglabag sa Section 20 (k) ng Commonwealth Act No. 146 o ng The Public Service Act nang arestuhin ng mga pulis ang transport leader sa bisinidad ng QC Hall of Justice.

Una nang nagpalabas ng warrant of arrest si QC Metropolitan Trial Court Branch 43 Judge Don Ace Mariano Alagar matapos makakita ng probable cause na nagdidiin kay San Mateo sa kaso.

May P4,000 piyansa ang iginawad ng korte para sa pansamantalang kalayaan ni San Mateo.

Naging mainit si San Mateo nitong mga nakaraang araw nang pangunahan ang dalawang araw ng tigil pasada noong Nobyembre at protest action nitong Lunes at Martes December 4 at 5 .

Inihinto pansamantala ng Piston ang sanay 2 days transport holiday nitong Lunes at Martes nang manawagan si Senadora Grace Poe na bigyan pansin muna ang gagawing pagbusisi ng Senado sa jeepney modernization.

Una nang sinabi ni San Mateo na wala silang nilalabag na batas sa pagsasagawa ng transport holiday dahilan sa aniya ay ito ay kanilang karapatan na ihayag ang damdamin at saloobin sa ibat ibang mga bagay .

Nagsagawa ng tigil pasada ang Piston sa pangunguna ni San Mateo upang tutulan ang jeepney phase out na takdang ipatupad ng pamahalaan sa Enero 2018. SANTI CELARIO