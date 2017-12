Ruru hindi pa handang magka-girlfriend

NOONG isang araw ay ipinagdiwang ng batang aktor na si Ruru Madrid ang kanyang ika-20th birthday.

Ang sabi ng aktor, marami siyang dapat ipagpasalamat sa taong ito.

Ang year 2017 daw ang kanyang pinakamagandang taon at mukhang magpapatuloy ito sa 2018 dahil mayroon na naman siyang bagong teleserye na pagbibidahan, ito yung “Sherlock Jr.” kungsaan makakasama niyang muli si Gabbi Garcia.

Hindi raw pala talaga naging sila ni Gabbi na taliwas sa inaakala ng publiko. Never raw niya itong niligawan. Lumitaw rin ang pangalan ni Janine Gutierrez sa mga nililigawan daw ni Ruru pero magkaibigan lang daw sila. Pati yung isang beauty contestant, hindi rin daw naging sila although inamin ni Ruru na minsan daw ay nanood sila ng sine.

Hindi pa raw talaga handa si Ruru na magka-girlfriend.

“Ang dami ko pa kasing priorities,” sabi niya.

Samantala, isa si Ruru Madrid sa rumampa sa nakaraang Bench Fashion Show pero marami ang na-disappoint dahil kahit na nakahubad siya pang-itaas pero naka-pantalon naman siya.

Kaya hindi siya gaanong napag-usapan unlike sa kapwa Kapuso Star na si Rocco Nacino na talagang pinag-uusapan ang kanyang walang takot na pagrampa kung saan kitang-kita ang kanyang matambok na puwet at sa harap ay super revealing talaga.

“Di ko pa kaya ang ganun. Actually, hindi ko talaga napaghandaan ang Bench Fashion Show na iyon, mataba ako di ako nakapag-diet,” sabi nito.

Balik tayo sa ating topic. Baka kaya wala siyang girlfriend kasi pinagbawalan siya ng kanyang parents? Hindi naman daw at malaki naman daw ang tiwala nila sa kanya.

Pokus lang daw siya sa kanyang work.

So, ano ang tamang edad para magka-girlfriend siya?

“Siguro mga 55, joke. Fifty pero at 20 may anak na. Hahahahaha!” pabirong sabi ni Ruru na nagwaging Best Drama Actor sa nakaraang PMPC Star Awards for TV.

BONGGANG PROCESSION IPINAGMAMALAKI NG PELIKULANG “LARAWAN”

Ang pelikulang “Ang Larawan” starring Joanna Ampil, Rachel Alejandro at Paulo Avelino, Celeste Legaspi at iba ay isa 8 kalahok sa Metro Manila Film Festival 2017. At ang ipinagmamalaki ng nasabing pelikula ay ang pagre-recreate nila ng huling magarbong prusisyon ng Our Lady of the Most Holy Rosary La Naval de Manila na bago ang World War II na matatagpuan pa noon sa Intramuros, Maynila.

Talagang ginastusan nang husto ang naturang eksena. Ang pelikulang ito ay musical based sa pamosong dula ni Nick Joaquin na “A Portrait of the Artist As Filipino” na tumatalakay sa love, beauty and art at ang kuwento ay umiikot sa painting ng isang ama na hindi ibinebenta ng anak nitong babae kesehodang magdildil sila ng asin.

Ang Our Lady of the Most Holy Rosary La Naval de Manila ay ang patron saint ng Santo Domingo Church na ngayon ay nasa Quezon City na. Inaabangan pa rin ang prusisyon o parada nito taon-taon pero di katulad noong araw na talagang bongga ang mga kasuotan ng participants.

At dahil sa napaka-grandyosong prusisyun na ito ay nakakuha ng grant ang naturang pelikula mula sa Quezon City Film Development Commission upang lalo pang mapaganda ang naturang pelikula.

Biro nyo, 700 talents ang lumahok sa eksena (prusisyon ) kungsaan ang kanilang mga kasuotan ay pawang vintage-style mula sa bestida, Maria Clara at Terno para sa mga kababaihan, polo shirt and slacks at suits para sa mga kalalakihan.

Ito’y handot ng Culturtain Musicat Production ni Celeste Legaspi at ipapalabas sa December 25.

***

Samantala gustong magpasalamat ang mga October, November and December celebrants na mga movie press na inimbitahan ng pamilya Bautista represented by Harlene Bautista na ginanap sa Salu noong Lunes.

Tanging ang Bautista family lang ang gumagawa ng ganitong klaseng pagpapahalaga.

Nauna nang hinarap ng Bautista family ang mga movie press na na ang birthday ay January to May, and the July to September.

Hindi nakarating si QC Mayor Herbert Bautista dahil mayroon daw itong seminar sabi ni Harlene na fresh-looking pa rin at parang hindi tumatanda. TIMMYDORA /TIMMY BASIL