Ruru Madrid, bongga ang 2017!

FRUITFUL ang year 2017 kay Ruru Madrid! Month of November nang tumanggap si Ruru ng kanyang first Best Drama Actor Award sa 31st Star Awards for Television sa TV series na Encantadia. After the award, good news for Ruru ang title role sa bagong action-adven- ture-drama soap Sherlock Jr. kung saan leading ladies niya sina Gabbi Garcia at Janine Gutierrez.

Sa dalawang leading ladies, kanino kaya kina Gabbi at Janine mali-link nang husto ang pangalan ni Ruru?

Siyempre, identified na si Ruru kay Gabbi, pero sa pahayag nilang dalawa’y magkaibigan lang talaga. Samantala, si Janine ay nali-link ngayon kay Rayver Cruz na taga-Dos. Hanggang link lang naman, never pang inamin ng dalawa na may relasyon na ngayon. Kaya, okay lang ma-link si Ruru kina Gabbi at Janine sa panahon ng taping ng Sherlock Jr.

Balitang bago pa man naibigay kay Ruru ang lead role sa Sherlock Jr., unang na-consider ang actor na si Alden Richards para sa title role. Nagbago ang ihip ng hangin sa network, napunta kay Ruru ang role. Balitang may bagong title role para kay Alden.

Ani Ruru: “Kapag ibinigay kay Alden ang project, sure kang malaking proyekto. Malaking karangalan ko na! Kapag nagkikita kami ni Alden sa Sunday Pinasaya, nagtatanong siya sa Sherlock Jr. Nagsabi pa siya sa akin ng ‘goodluck’. Noon pa man tumutulong na siya sa akin. Nagtatanong ako tungkol sa showbiz. Nag-a-advice siya sa akin.

“Nung huli kaming nagkita sa Sunday Pinasaya, nagbigay pa siya sa akin ng gift. Malaking regalo. Di ko pa tiningnan. Lahat kami sa show ay binigyan niya.

“Nagulat ako sa bagong kaganapan sa career ko. Twenty pa lang ako ngayon. Kabi-birthday ko lang. Panibagong challenge sa akin ang title lead role. Excited rin ako sa role ko dahil makaka-side kick ko ang isang aso. Eh, noon ay takot ako sa aso. Sa pagti-taping namin, madali akong napalapit sa aso. Magaling siya at madaling sumunod sa mga instruction.”

Sa bagong role ni Ruru na detective-investigator ang dating, bagong gupit din ang buhok. Wala na ang mahabang buhok na ginamit sa Encantadia. Sa maikling buhok, lalong gumuwapo ang actor at bumagay sa hugis ng mukha para sa character niya as Sherlock Jr.

Abangan ang soap sa January 2018!

MICHAEL V, IDOL PA RIN SI JOEY DE LEON!

‘DI nagbabago ang paghanga ni Michael V sa kanyang idol na si Joey de Leon. Itinuturing niyang pillars ng modern comedy ang Tito Vic and Joey at si Dolphy. Pero ang katauhan ni Joey ang ibig ma-clone ni Michael V para matularan niya. Patunay lang na writer rin si Michael V at mahilig rin siyang magbakasyon sa abroad na kasama angkanyang pamilya. Ganyan si Joey!

‘Di lang comedian si Michael V sa kanyang dalawang programa, ang Bubble Gang tuwing Friday night at ang Pepito Manaloto tuwing Saturday evening, kundi siya rin ang creative director ng shows.

‘Di basta creative, siya mismo ang gumagawa ng istorya ng Pepito Manaloto. Kaya lahat ng episode ay naka-record sa kanyang laptop.

Sa Bubble Gang, siya mismo ang gumagawa ng character sketch ng bagong character na ginagawa. Ang creative team naman ang magbubuo ng character na kung pupwedeng palawigin ang istorya ng character.

Ibig-sabihin ‘di lang isang episode ang magagawa sa character, bagkus maraming anggulo pa ang magagawa.

ROCCO NACINO, IPINASILIP ANG LIFESTYLE GAMIT ANG KOTSE

MULA nang nabalitaan na nagtapos bilang cum laude (Nursing Masteral course) ang Haplos actor na si Rocco Nacino, marami ang nagtatanong kung paano niya napagsabay ang pag-aaral, pag-aartista, at maging ang pag-eehersisyo.

Kitang-kita kasi sa pagrampa ni Rocco sa underwear fashion show na marami talaga siyang time para mag-work out. Certified lodi si Rocco dahil kaya niyang balansehin ang kanyang oras at isa sa mga naipakita niyang tip ay ang paglagay niya ng mga every day essentials sa kanyang sasakyan. Customized ang kotse niya at dinadala niya ito kapag may taping.

Sa loob ng sasakyan, mayroong puwedeng gawing kama, may TV, at ilang mga work out equipments. Laking tulong sa mga artista ang ganitong klase ng sasakyan dahil nandoon na ang lahat ng kailangan nila.

Kaya naman nagagawang mabuti ni Rocco ang kanilang madadramang eksena ni Sanya Lopez, ang kanyang ka-love team. Lalo ngayon ay nawala na ang sumpa kay Sanya. Sila na muli ang nagmamahalan. Muli na namang nahulog sa kapangyarihan ni Thea Tolentino si Pancho Magno. ON THE SET!/NOEL ASINAS