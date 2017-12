SAHOD NG KASAMBAHAY SA WESTERN VISAYAS, P3,500 NA

INAATASAN ang mga employer sa Region 6 (Western Visayas) na ibigay ang minimum na sahod na P3,500.00 kada buwan sa kanilang mga kasambahay.

Sa bagong wage order, itinakda ng Regional Wages and Productivity Board sa Western Visayas ang bagong minimum na sahod para sa mga kasambahay na nagkabisa noong Disyembre 8 ng taong kasalukuyan.

Ang Wage Order No. RBVI-DW 02, na pinamagatang Prescribing New Minimum Wage Rates for Domestic Workers in Region VI – Western Visayas ay nagtatakda ng isang kabayaran na P3,500 kada buwan para sa lahat ng kasambahay na nagtatrabaho sa probinsiya ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental.

Ito ang pangalawang Wage Order na inisyu ng Board para sa mga kasambahay sa Western Visayas.

Hindi sakop ng naunang Wage Order No. RBVI-DW 01, na nagkabisa noong Pebrero 18, 2016, ang probinsiya ng Negros Occidental dahil ito ay dating bahagi ng Negros Island Region sa bisa ng Executive Order (EO) No. 183, Series of 2015 na nilagdaan ni dating Presidente Aquino.

Sa E.O. No. 38, series of 2017 na inisyu ni Presidente Rodrigo Duterte noong Agosto 9, 2017, na nagpapawalang-bisa sa EO 183 na nagtatag sa Negros Island Region, sakop na ng bagong Wage Order ang Negros Occidental.

E-WASTE SA PINAS NAIS IPAGBAWAL NG GRUPONG BAN TOXICS

Hinimok ng Environment group na BAN Toxic ang mga Pilipino na bawasan o huwag nang bumili ng electronic gadgets sa darating na pasko dahil sa maidudulot nitong electronic waste o e-waste.

“Nakasanayan na ang pagbili ng Electronic equipments tuwing pasko. Ngunit kailangan nating maintindihan na ito ay mayroong seryosong epekto sa ating kapaligiran at kalusugan,” pahayag ni BAN Toxics’ Campaign and Advocacy Specialist Anna kapunan.

Aniya, ang mga electronic gadgets tulad ng; cellular phones, computers, tablets at mga de-kuryenteng kagamitan tulad ng washing machines at air conditioners ay nagtataglay ng hazardous materials at toxic metals na napuputa sa kaligiran.

Ilan sa tinukoy na mga kemikal na matatagpuan sa iba’t ibang parte ng gadgets ay; Mercury, lead, phthalates, brominated flame retardants (BFR) at polyvinyl chloride (PVC).

Binigyang-diin ng grupo na bukod sa posibleng pagkasira ng atay, baga at bato, ang kemikal na phthalates ay pinaghihinalaan ding nakapag-pa- pa-baog sa mga kalalakihan. Ang BFR at PVC ay pareho naman daw nakapagdudulot ng cancer at nakasisira naman daw ang mercury at lead ng nervous system at nagiging sanhi pa ng development disorders.

“Ang E-waste ay kailangan nang pag-usapan, partikular sa Pilipinas na nagiging bagsakan ng gadgets ng ibang bansa,” komento ni Ban Toxics’ Policy and Research Senior Specialist, Myline Macabuhay.

Ayon sa United Nations Environment Programme (UNEP), tataas ng 500% ang e-waste sa taong 2020.

At isa umano sa mga dahilan ay ang mabilis na paglipas ng mga gadget kung kaya’t agad na nag-a-upgrade o bumibili uli ang mga consumer. HILDA ONG