Sanofi, nilinaw na ligtas ang Dengvaxia

NAGMATIGAS ang Sanofi Pasteur sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at Committee on Health na ligtas ang Dengvaxia vaccine.

Humarap sa pagdinig ang kinatawan na si Thomas Triomphe, head ng Asia-Pacific Sanofi Pasteur, kung saan kinumpirma at ipinaliwanag nito ang pagiging ligtas at epektibo ng Dengvaxia vaccine.

“It has since been able to provide sustained protection to over a million people all over the world. Even today, there has been no reported death linked to the vaccine,” ayon kay Triomphe.

Ang dalawang komite ay nagsagawa pa rin ng pagdinig bilang imbestigasyon sa kontrobersyal na bakuna sa kabila ng pagiging sabay nito sa joint session para sa martial law.

Kinumpirma ni Triomphe sa komite na ang Dengvaxia ay nagbigay ng proteksyon laban sa dengue infection sa mga lugar sa Pilipinas na may napapaulat na 150,000 hanggang 200,000 kaso ng Dengue taun-taon.

Ipinaliwanag pa ni Triomphe na ang Dengvaxia ay resulta ng mahigit 20 taong pagsasaliksik at clinical trials sa may 40,000 katao sa may 25 pag-aaral sa may 15 bansa bago aniya ito nairehistro sa Pilipinas noong December 2015.

Kuntento rin aniya ang Food and Drugs Administration (FDA) kabilang ang mga national agencies at international experts sa pagsasabing ang Dengvaxia ay tumugon sa Guidelines na ipinatutupad ng World Health Organization (WHO).

Naunang sinabi ni Surigao del Sur Rep. Johnny Pimentel, chairman ng Good Government committee na dapat managot ang mga nasa likod ng irigularidad sa pagpapatupad ng malawakang pagbabakuna kabilang ang posibilidad ng balik-bayad matapos ipahayag ng WHO na ang Dengvaxia ay hindi ligtas sa mga batang hindi pa nagkakaroon ng dengue virus.

Sa susunod na taon na ipagpapatuloy ang pagdinig kung saan pahaharapin din sa pagdinig si dating Health Sec. Enrique Ona at maging si dating Health Sec. Janet Garin na sumailalim sa isang operasyon kaya hindi na nakadalo sa pagdinig ng Kamara. MELIZA MALUNTAG