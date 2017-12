Sanofi, past admin officials, kakasuhan sa Dengvaxia vaccine

PAPANAGUTIN ng Kamara ang Sanofi sa isyu ng Dengvaxia vaccine.

Ito ang tahansang sinabi ni Surigao Rep. Johnny Pimentel, chairman ng House Committee on Good Government and Public Accountability dahil sa naunang pahayag sa mga pagdinig ng kamara na ligtas gamitin ang Dengvaxia vaccine sa mga batang hindi pa nagkakaroon ng dengue virus.

Kabilang din sa papanagutin ay ang mga dating opisyal ng administrasyong Aquino.

“We will hold Sanofi accountable and responsible for this, sa mali nilang representation because during the hearing sabi nila safe naman pero ngayon iba naman pala. We will hold accountable all the officials that were involved in this (inaudible) billions of pesos worth of dengue vaccine during the past administration,” ani Pimentel.

Inamin ng kongresista na sa joint hearing ng House Committees on Health at Good Government ay kinumpirma ng Sanofi na ligtas gamitin ang bakuna kung kaya tinapos aniya ang pagdinig ngunit hindi pa inilalabas ang resulta ng imbestigasyon kung saan pinapawalang sala ang Sanofi at mga opisyal ng nagdaang administrasyon.

“Hindi naman pwedeng sabihin yan eh kasi nagkamali kami. Hindi lang apology yan. There must be some retribution or some compensation that they should make. And i will recommend to the Philippine government to sue Sanofi for this matter.”

Isusulong ni Pimentel na palitan ang resulta ng imbestigasyon at sa halip ay isama sa rekomendasyon ang paghahain ng kaso laban sa Sanofi at ang posibleng pagbabalik ng bayad ng Pilipinas.

“We would recommend filing of case against them. Pwede rin we could request for the, sabi ni Sec. Duque, ‘yong reimbursement or refund of the payment. Marami din. Or we could set up a trust fund. Basta ika nga, kailangan sagutin ng Sanofi itong misrepresentation nila.” MELIZA MALUNTAG