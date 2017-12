Sanofi Pasteur, nag-sorry

BUNSOD ng naging confusion o kalituhan na nilikha ng kanilang ipinalabas na statement, nag-sorry kahapon sa harap ng mga mambabatas ang French pharmaceutical na Sanofi Pasteur.

Aminado si Sanofi Asia Pacific Head Thomas Triomphe na nagkamali sila nang ipalabas ang November 29 statement kung saan sinabing may masamang epekto o maaaring dapuan ng “severe” o mas malala na dengue ang nabakunahan ng Dengvaxia kung hindi pa nagkakasakit ng dengue.

Ayon kay SAGIP Party-list Rep. Rodante Marcoleta, nagkamali ang Sanofi sa kanilang statement dahil nagdulot ito ng public scare, sleepless nights, anxiety at public uproar lalo na sa mga magulang na ang anak ay nabakunahan ng libreng dengue vaccine ng gobyerno.

Naging iresponsable umano ang Sanofi at hindi inisip ang mararamdaman ng mga magulang.

Paliwanag naman ni Triomphe ng Sanofi, naiintindihan nila ang galit ng publiko kaya pilit nilang ipinapaliwanag na walang dapat ikabahala sa Dengvaxia.

Ani Triomphe, ang paggamit ng salitang “severe” sa kanilang statement ang nagdulot ng pagkaalrma sa mga Pilipino pero ito aniya ay communication term lamang njla hindi dapat ikabahala.

Nanindigan ang Sanofi na ligtas at epektibo ang bakuna at walang naitalang pagkamatay dahil sa bakuna sa may 19th countries sa Latin America at Asean Countries na

Dumalo rin sa nasabing pagdinig si Health Sec. Francisco Duque habang no show naman si dating Health Sec. Janet Garin na naoperahan sa kanyang appendicitis at nagpapahinga. GAIL MENDOZA