Sex orgy organizer, malaki ang kita!

WINAKASAN na ni Maine Mendoza ang ilusyon ng Aldub na sila ay may relasyon at dapat sila lang palagi ang magkakasama sa lahat ng mga proyekto. Sa isang napakahabang Open Letter na ginawa ni Maine, ipinaalam niya sa publiko na wala talaga silang relasyon ni Alden Richards.

Dahil sa ginawa ni Maine, sinasabi ng kampo ni Alden na pwede na raw ilantad sa publiko ang girlfriend nito.

Eh, naunanahan na siya ni Maine dahil lantad na lantad na ang closeness ni Maine kay Jake Ejercito in fact noong isang gabi ay nakunan pa sina Maine at Jake kasama si Vice Ganda sa isang gimikan. Kumbaga, pag-amin na lang ang kulang.

Ang sabi, malaya na raw ang dalawa ngayon na pumili kung sinuman ang gusto nilang makatrabaho na walang Aldub na nakikialam.

Well, susubaybayan natin ang individual careers nina Maine Mendoza at Alden Richards ngayong binasag na ni Maine ang katotohanan na wala talaga silang relasyon. Ni katiting ba hindi sila nabighani sa isa’t-isa? Titingnan natin kung lalo bang sisikat si Maine na walang Alden sa kanyang anino at ganun din kay Alden.

‘Yung kilig-kilig noon ni Maine sa Eat Bulaga kapag nasulyapan ni Alden ay may dumidikta lang ba sa kanya at ‘yung muntik nang aminin ni Alden sa Philippine Arena na mahal niya si Maine or something to that sort at may paluha-luha ay strategy lang ba ‘yun para dumami ang Aldub?

Mabalik tayo kay Maine at Jake, well, kung magtuluy-tuloy ang pagiging close ng dalawa at mauwi sa relasyon, walang masama dahil hanggang ngayon ay single pa rin naman si Jake kahit may anak na siya kay Andi Eigenmann.

Pero mas excited ako sa sinasabi ng kampo ni Alden kung sino ang ilalantad nitong girlfriend sa darating na mga araw. Maganda kaya ito? Artista kaya o modelo? Wala talaga akong clue.

***

Pinag-uusapan ngayon ang pagkahuli ng 11 lalaki sa isang condo sa BGC habang nag-uumpisa na ang kanilang orgy. Ang problema, may nakapag-tip sa PDEA na gumagamit ang mga ito ng ipinagbabawal na gamot kaya ayon, natiklo ang 11.

Actually, matagal na ang sex orgy na ito na kadalasan puro mga gwapong paminta (‘yung ayaw pabuko na bading sila ) at may mga itsura talaga at lalaking-lalaki ang porma maging sa pagsasalita. Kadalasan, mayayaman din ang mga sumasali sa sex orgy na ito.

Sa Twitter nga lang, mayroong isang account doon na every now and then ay nagpapakita ang mga video clips na ginagawa nila kapag nagpa-party sila nag-o-orgy. Batch by batch huh!

Kadalasan sa isang condo unit nila ito ginaganap minsan naman sa private pool sa Pansol, Laguna at minsan sa out of town kagaya ng Pampanga at Mindoro.

Habang nakikipagtalik ang mga ito, napansin ko na may suot-suot silang colored bracelet, di ko lang alam kung anong ibig-sabihin ng mga kulay na ito na ang nakikita ko ay green at pink. Dito kaya malalaman kung sino ang top at kung sino ang bottom?

Sinasabi na may kaukulang fee kapag sasali ka sa kakaibang party na ito. At may screening pa huh! Matindi ang screening nila, ‘di porke’t may pera ka ay pasok ka na. Kailangang gwapo ka, hindi malaki ang tiyan at daku ang kargada.

Basta ang alam ko, malaki ang kita ng isang sex orgy organizer dahil nga may bayad nga ito. TIMMYDORA/TIMMY BASIL