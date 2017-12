Speaker Alvarez, inaming binigyan ng ‘zero budget’ ang oposisyon

KINUMPIRMA ni House Speaker Pantaleon Alvarez na tinanggal nya at binigyan ng zero allocation sa 2018 budget ang ilang kongresista na hindi kaalyado.

Ayon kay Alvarez, karapatan niya para tanggalan ng budget ang mga nasa oposisyon.

“Para sa akin, you know, this is a question of leadership. Kung halimbawa, kagaya niyan, si Cong. Lagman, has an allocation sa district niya na infra projects worth mga 3.9-B, paano ko ipapaliwanag ‘yan doon sa mga kasamahan ko na sumusuporta sa administrasyon, sabihin nila wala palang pinagkaiba ung admin at saka ‘yung nasa oposisyon. so I have to do it,” paliwanag ni Alvarez sa zero budget.

Sa tanong kung paano na ang mangyayari sa mga distrito ng mga mambabatas na kawawang tinanggalan ng budget, tugon ni Alvarez na sagutin na ito ng mga kongresista sa kanilang constituents.

“Hindi ‘yun, sagutin nila sa mga constituents nila ‘yun sa distrito. Hindi namin sagutin ‘yon. Alam mo, nirespeto ko ‘yung demokrasya under my leadership. Hinahayaan ko sila magsalita. Ngayon, siguro respetuhin din nila yung karapatan ko para tanggalan ng budget,” giit ni Alvarez.

Una nang inalmahan ng mga opposition congressmen ang budget cut kung saan binansagang dictatorship ang nangyayari sa Kamara.

Bwelta naman ni Alvarez, hindi naman pwedeng diktahan ng oposisyon ang nasa administrasyon.

“Eh gusto nila, sila lang ‘yung diktador? eh sila dinidiktahan nila ‘yung administrasyon kung anong dapat gawin. aba, hindi pupwede yon. eh kung inaakala nilang dictatorship ‘yung ginagawa ko aba, magsalamin din sila. Tignan din nila kung ano ‘yung ginagawa nila doon sa administrasyon. At Para sa akin, lahat ng admin, ginagawa ito. Ang pinagkaiba lang, dahil ako, naging transparent ako. Prangka ako sa kanila,” dagdag pa ni Alvarez.

Giit pa nito, maging ang mga nakaraang administrasyon ay ganito din ang nangyayari, hindi umano inaalisan ng pondo sa General Appropriations Act (GAA) ngunit hindi naman nirereleasan ng pondo.

“Hindi nila tinatanggal sa GAA, pero hindi naman nire-releasan ng pondo. Maraming magpapatibay, magpapatunay na kongresista tungkol diyan. Dito sa akin, ayaw kong paasahin sila. Antimano, kung hindi ka dapat bigyan ng proyekto eh ngayon pa lang sasabihin ko na sayo ang totoo,” saad pa ni Alvarez na kung saan nangyari din umano ito noong Arroyo at Aquino administration.

Matapos lagdaan sa Malacañang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang GAA ay umalma ang ilang mambabatas na nabura sa 2018 budget ang ilang proyekto sa kanilang distrito kabilang dito ang mga kongresista na kaanib ng Magnificent 7 at maging mga nasa super majority na sina QC Rep. Kit Belmonte, Dinagat Re Kaka Bag-ao, Quezon City 3rd District Rep. Jorge Banal at Cavite Rep. Gerald Francis Abaya na pawang kritikal din sa administrasyon.

Una nang inalmahan ni Albay Rep. Edcel Lagman ang funds slashed sa 2018 budget kung saan 24 mambabatas umano ang naapektuhan nito. GAIL MENDOZA