Speaker Alvarez, muling binira si Sereno

SA halip na magpaliwanag nang magpaliwanag sa media, hinamon ni House Speaker Pantaleon Alvarez si Chief Justice Maria Lourdes Sereno na humarap sa House Justice Committee at doon harapin ang reklamong impeachment at isa-isang sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya.

Napika si Alvarez sa pagsasalita ni Sereno sa dinaluhang misa sa Parish of Holy Sacrifice sa Quezon City at sa isang youth forum sa University of the Philippines kung saan nanindigan siyang wala siyang ginawang masama at nagmatigas na hindi magbibitiw sa puwesto.

“Ang sinasabi ko, dahil nga hindi siya nag-aappear doon sa hearing, talagang paano niya didepensahan ‘yung sarili niya hindi ba? Tapos maglalabas na lang siya ng mga statement sa media, hindi naman valid ‘yun,” pahayag ni Alvarez kung saan sa Kamara umano ito humarap kung nais siyang mapakinggan.

Tumanggi naman si Alvarez na magkomento sa naging pahayag ni Associate Justice Teresita Leonardo de Castro na nagsabing binago ni Sereno ang ipinalabas na Temporary Restraining Order (TRO) at bumuo ito ng Judicial Decentralized Office sa Region 7 na hindi aprubado ng SC en banc.

“Maganda naman ang testimonya ni Justice Teresita de Castro at ni Administrator Midas Marquez. At marami pa rin kaming ipapatawag po na testigo at isa-subpoena na mga dokumento,” pahayag ni Alvarez.

Minaliit din ni Alvarez ang isyung pagpilit kay Sereno na magbitiw na lang sa puwesto upang hindi na makalakadkad sa impeachment kung saan inamin ng Punong Mahistrado na may mga kumakausap sa kanya na magbitiw sa puwesto.

“Publicity style ito. Ano lang ito, ‘yung parang paraan para ilihis ‘yung totoong usapin dahil hindi na kayang komprontahin ‘yung mismong mga issue,” pahayag ni Alvarez.

Sa Disyembre 5 ang susunod na pagdinig sa impeachment case ni Sereno kung saan ilan sa ilalabas ay ang kopya ng SALN nito at pagharap pa ng ibang testigo. GAIL MENDOZA