Takot sa ipis, aso at daga!

BIRTHDAY ni Ruru Madrid last Monday at wish niya ay sagutin na raw sana siya.

Pero nang tanungin kung para ba kay Gabbi Garcia ang wish na sagutin na siya?

Napangiti at sabay bawi kaagad na nagbibiro lang daw siya. Si Gabbi raw ay ka-loveteam at kaibigan niya.

Hindi naman itinanggi ni Ruru na girlfriend material si Gabbi. Pero sa ngayon ay naka-focus raw sila ng ka-loveteam sa kanilang showbiz career.

Naniniwala rin si Ruru na hindi malayong maging beauty queen si Gabbi. At naniniwala siya na darating ang panahon na makakamit raw ng kanyang ka-loveteam ang korona ng isang beauty queen.

Pero marami pa rin ang ayaw maniwala na hindi niya pinormahan si Gabbi at baka raw pinagbabawalan sila ng kanilang home TV network na aminin kung totoo may relasyon na sila ni Gabbi.

“Si Gabbi ang pinaka-close friend ko sa showbiz. Magmula nang maging magka-loveteam kami hanggang ngayon ay walang nagbago sa amin. Ang sarap kapag kami magkasama sa isang serye dahil gamay na gamay na namin ang isa`t-isa. Yung bang alam na namin kung paano kami mag-e-emote sa character na gagampanan namin,” say ni Ruru.

Magkasama nga sila ni Gabbi sa Sherlock Junior, kung saan gaganap siyang isang detective. Kasama rin nila si Janine Gutierrez at isang aso na turuan.

Ayon kay Ruru, nang magtaping na raw sila ay pinagpawisan siya di dahil sa ganda ni Janine at Gabbi. Pinagpawisan raw siya dahil sa asong kasama lagi niya sa eksena.

“May takot ako sa aso. Nang malaman ko na may makakasama kaming aso sa serye at lagi ko pang kasama sa bawat eksena ko ay natakot ako. Nakagat na kasi ng aso noon bata pa ako. Kaya may phobia na ako sa aso,” say pa ni Ruru.

Hindi lang sa aso takot si Ruru dahil maging sa pusa at ipis ay takot rin siya.

“Kapag may ipis na nagliliparan ay nagtatago ako sa loob ng kotse. Hindi ko rin mahawakan ang pusa. Nanginginig ako kapag may pusa sa harapan ko. Mas gusto ko pa hawakan ang ahas, leon, tigre. Yung mga wild ang gusto ko,” aniya pa

Nangako si Ruru na magko-concentrate siya sa kanyang showbiz career at iiwasan muna ang tawag ng pag-ibig. Sa edad na 20 years old, dapat lang daw niya pagtuunan ang suwerteng dumarating sa kanya ngayon. Saka na lang daw kapag 40 or 50 years old na siya.

***

Blessing para kay Maricar de Mesa ang pagkakaroon niya ng baby. Matagal na niyang pangarap na magkaanak.

Ngayon may baby na siya ay napatunayan niya sa mga nagsasabi noon na isa siyang baog kaya hindi magkaroon ng anak.

Ayon kay Maricar ang pagbubuntis ay patunay lang na wala siyang diperensiya. Sa ngayon ay apat na buwan na ang baby ng actress at inamin na malabo na siyang bumalik sa Tate para doon na manirahan kasama ang baby at ama nito.

Hindi naman itinanggi ni Maricar na mayroon silang pinagdadaanan problema ng ama ng kanyang baby kaya siya rito naninirahan imbes na nakatira sa Tate.

Ayaw nang idetalye ni Maricar ang naging dahilan. Kapag nagkausap sila ng naturang lalaki ay tungkol na lang sa kapakanan ng kanilang anak.

Ngayon single na uli si Maricar ay dagsa na naman ang gustong pumorma sa actress at may ilan siyang kaibigan na gusto siyang i-blind date sa kanilang mga kakilalang single.

Tila okey naman kay Maricar ang makipag-date, lalo na sa isang foreigner. Pero teka, sino yung ka-date niya nang dumalo siya sa PMPC Star Awards For TV kamakailan.

Isang Pinoy ito at hindi mukhang foreigner.

Anyway, balik teleserye ang beauty ni Maricar sa ABS CBN dahil kailangan niyang kumayod para sa future ng kanyang baby. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO