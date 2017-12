Tambalang Sharon at Robin, pilit na pilit!

MUKHANG ‘di umabot sa inaasahang kikitain ng Star Cinema sa pelikula nina Megastar Sharon Cuneta at Robin Padilla. Hindi naabot ang ini-expect nilang kikitain kaya mukhang tahimik ang kampo ng dalawang Big Stars natin. Maging ang mga baguhan sina Joshua Garcia at Julia Barretto ay walang komento sa pelikula nila. Tahimik kumbaga ang bawat kampo.

Hindi sa ayaw namin ang tambalan Sharon at Robin. Pero nakikita namin na hindi na talaga sila pwede na sila pa rin ang dating Robin at Sharon na humakot nang ilang beses sa takilya.

Iba na ang henerasyon ngayon. Kakaiba ang mga nangyayari ngayon maging sa pelikula. May mga pelikula na akala mo hindi kikita pero kikita pala nang husto sa takilya.

Maging si Robin ay umamin daw na hindi siya ready na gawin ang movie nila ni Sharon dahil sa ginupitan ang balbas at buhok niya rito. Inamin ni Robin na kaya lang daw niya gagawin ang pelikula ay dahil hindi pakikialaman ang kanyang balbas at buhok.

Mukhang hindi rin siguro napagsabihan si Robin ng writer at direktor na ang gagawin nilang pelikula ay pakikiligin ang masa at hindi ermitanyo.

Pero sabi naman ng mga nakapanood, maganda naman daw ang istorya ng movie nina Sharon at Robin. May mga masusugid pa rin silang mga tagahanga na hanggang ngayon ay patuloy pa rin naman nakasuporta sa dalawang idolo nila. Kaya nga lang kailangan na talagang tanggapin at aminin na hindi na pwedeng ibalik pa ang kahapong nagdaan.

YASSI PRESSMAN, NAGMUKHANG PALAMUTI NA LANG SA PROBINSYANO

Dapat tanggalin na rin ang role nitong si Yassi Pressman sa telesryeng “Ang Probinsyano”. Hindi na napapansin ang galing niya sa pag-arte sa rami ng cast ng nasabing teleserye.

Gandang-ganda kami sa babaeng ito. Magaling umarte, maganda, may height at Inglisera. Sosyal ang dating at may karapatan maging isang Big Star.

Kaya lang, sa nangyayari sa kanya sa Ang Probinsyano ay bigla na lang siyang nakatambak dun at pasulpot-sulpot ang eksena niya.

Sayang siya, mas maganda at magaling pa nga siya sa ibang big star ng Channel 2. Kailangan lang talaga niya ng malaking break para lang maipakita sa lahat na kaya niya umangat.

Bagay na bagay sana sa kanya ang role bilang si Darna dahil may background ito sa martial arts. Sana ay mabuksan siya ng isang pintuan na magdadala sa kanya sa Stardom. DIRECTOR’S CUT/BENNY ANDAYA