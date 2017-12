Tinulungan ni Daniel Padilla si Mark Neumann!

NAG-COMMENT si Vic Sotto sa open letter ni Maine Mendoza sa AlDub Nation at sa nangyayari sa kanya ngayon.

“Aba’y ewan ko sa kanya. Itanong mo,” sey ni Bossing Vic sa presscon ng kanyang filmfest movie na “Meant To ‘Beh” na showing sa December 25.

“Hindi ako private sa mga decision niya, eh. Kung ano man ‘yun, nirerespeto ko. Suportado kita kung anuman ‘yung nararamdaman mo, pinagdadaanan mo,” sambit pa ni Bossing Vic.

Hindi naman daw niya pwedeng husgahan si Maine.

“Kung ano man ang desisyon niya..hindi naman kasi ako..wala akong social media kaya hindi ko alam ang nangyayari. Nakiki-update lang ako kay Pauleen (misis niya),” lahad pa nito.

Naniniwala si Bossing Vic na hindi na mawawala ang AlDub kahit ano ang mangyari.

“Wala nang makabubuwag dun. AlDub is AlDub. Bakit ‘yung Guy & PiP, kinalimutan niyo na? Hindi pwede. Nandiyan na ‘yan. Forever na nandiyan na ‘yan. Nakatatak na sa mga puso natin. Hindi mawawala ‘yun,” deklara pa niya.

Itinanggi ni Bossing Vic na suspendido si Maine sa “Eat Bulaga”.

“Bakasyon siya,” saad niya.

Hindi ba aalis ang AlDub sa “Eat Bulaga”?

“Ang alam ko si Alden kasama namin parati. Si Maine, hindi ko alam. I cannot speak for her,” sagot niya.

Kung tuluyang mawawala si Maine sa show, ano ang feeling niya?

“Sayang. Lungkot but the show must go on,” pakli pa ni Bossing.

Anyway, napadako ang usapan sa kanyang pelikulang “Meant To ‘Beh”.

Bakit kailangang unahin na panoorin ito sa lahat ng MMFF 2017 entries? Ano’ng meron ang movie niya na panlaban sa pelikula nina Vice Ganda at Daniel Padilla, Coco Martin, Jennylyn Mercado at Derek Ramsay (All Of You) at sa horror movie ng Regal Entertainment, Inc. na “Haunted Forest”?

“Sana nga sabay-sabay nilang panoorin. First of all, rated G (General Patronage). Ang ibig-sabihin ay for the whole family. Kahit anong edad , mga kaedad ni Baste, mga millennials hanggang mga lolas at lolos ay magi-enjoy sa movie. Kung gusto nila ng masaya,e, “Meant To Beh,” tugon niya.

Masarap daw panoorin ang pelikula nila ni Dawn Zulueta dahil pampamilya talaga at nakakatawa. Ibabalik nila ang mga values ng pagiging pamilya kahit hindi perpekto, pero nandoon ang pagmamahal.

Bukod dito, napagsama raw nila ang mga Kapamilya at Kapuso gaya nina Daniel Matsunaga, Andrea Torres, JC Santos, Sue Ramirez, Thou Reyes, Ruru Madrid at Gabbi Garcia.

Ito’y sa direksyon ni Chris Martinez under OctoArts, APT at M-Zet.

Havey!

-0o0-

Tinulungan ni Daniel Padilla si Mark Neumann para magkaroon ng magandang exposure. Nirekomenda raw ni DJ na ibigay kay Mark Neumann ang isang partikular na character na may police background kaya may linya na siya ngayon sa serye nila sa Dos.

Sey pa niya, hindi raw mayabang si DJ at down to earth.

Dati ay parang pipi at extra lang si Mark sa nasabing serye ng KathNiel. Wala siyang linya at puro facial expression lang. Pero itong bandang huli at nagsasalita na siya.

Okey lang kay Mark na dumaan siya na parang extra kahit nagbida na siya sa mga serye ng TV 5. Ang importante raw ay may work.

Dati naman daw sa abroad ay naging newspaper boy siya, gasoline boy.

Anyway, panoorin si Mark Neumann sa “Kamandag ng Droga”. Ibang Mark daw ang mapapanood dito at ibinuhos raw niya ang performance niya bilang anak nina Christopher de Leon at Lorna Tolentino.

Kinabahan siya dahil malalaking artista ang kaeksena niya pero inalalayan naman daw siya ni Direk Carlo Caparas.

Showing na ngayon ang “Kamandag Ng Droga”. Kasama niya sina Sarah Labahti, Meg Imperial, AJ Muhlach, CJ Caparas, Bret Jackson, RonnieLazaro, Nino Muhlach, Giselle Sanchez, Ana Roces, Mocha Uson, Atty. Persida Acosta, Ryan Eigenmann, Tommy Abuel, Jackielou Blanco, Perla Bautista, Eddie Gutierrez, Ramon Christopher,Tori Garcia. In Memory of Donna Villa. Ito ay under Viva Films.

-0o0-

Napapanahon sa buwan ng World Aids Day ang pelikulang “Magdaleno…Walang Pahinga” dahil isa itong advocacy movie na pino-promote ang HIV awareness.

“Nakatatakot dahil ayon sa news padagdag nang padagdag ang nagiging HIV positive. Dapat doble ingat at maging aware tayo kung paano protektahan ang mga sarili natin lalo na sa pakikipagtalik,” deklara ni Axel Cabides na introducing sa pelikula.

May premiere night ito sa December 8, Friday, 730 PM sa Cinema 4, Isetann Recto. Huhusgahan ang talent manager na si Sergio ‘Boy’ Pilapil na sumubok na ring magdirek ng pelikula. Ito ay prodyus ng Royal Bajandi Films.

Magkakaroon din ng sexy fashion show at bikini showdown ang buong cast na pangungunahan nina Mike Sarmiento, Winston De Dios, Chin Chin Corado, Nicole Lopez, Axel Cabides at ilang models bago magsimula ang premiere night.

Sugod na mga kafatid at saksihan ang kanilang pasabog! XPOSED/ROLDAN CASTRO