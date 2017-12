TRAIN ganap nang batas – Angara

TULUYAN nang nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) ang bagong sistema ng pagbubuwis partikular ang pagtataas ng take-home pay ng pangkaraniwang manggagawa at pasiglahin ang infrastructure projects.

Inihayag ito kahapon ni Senator Juan Edgardo “Sonny” Angara, pangunahing awtor ng TRAIN, sa ginanap na simpleng seremonya sa Palasyo.

Sa pahayag, sinabi ni Angara na itataas ng bagong batas ang maiiuwing sahod ng bawat pangkaraniwang manggagawa dahil hindi na nagbabayad ng buwis ang kumikita ng hindi lalampas sa P250,000 kada taon.

Libre din sa buwis ang lahat ng uri ng bonus o insentibo na ibinigay ng pribadong kompanya na aabot sa P90,000 kada taon.

“Pinasasalamatan natin ang Administrasyong Duterte at dalawang kapulungan ng Kongreso sa pagsasabatas nito na magtataas sa take-home pay at magpapasigla ng impraestraktura sa bansa na magpapa-ayos sa pamumuhay ng bawat Filipino,” ayon kay Angara.

Pinasalamatan din ni Angara ang opisyal ng Department of Finance sa pamumuno ni Sonny Dominguez na kumilos sa ikapapasa ng naturang batas kabilang ang kasamahan sa Senado.

“Sa susunod na taon, magsisimula ang bagong landas para sa mas pinasimple at mas pantay na income tax system. Umaasa tayo na natugunan natin ang pangunahing adhikain na bigyan ang milyong Filipino na paghinga sa bigat ng pagbabayad ng buwis at ilagay ang mas maraming kita sa kanilang bulsa upang tustusan ang kanilang pamilya at mahal sa buhay,” ani Angara.

“Ito po ay para tulungan ang ating mamamayan na umangat at guminhawa ang buhay. Marahil ito na nga ang pinakamalaking Christmas gift na maibibigay ng gobyerno sa bawat pamilyang Pilipino,”dagdag ng senador. ERNIE REYES