University president, dedo sa tandem

SA tapat mismo ng sariling bahay, inambus ang isang university president sa Cagayan de Oro City kaninang Sabado ng madaling-araw.

Nagtamo ng walong tama ng bala sa ulo at sa iba’t ibang bahagi ng katawan ang biktima na nakilalang si Dr. Ricardo Enriquez Roturas, presidente ng University of Science and Technology in the Southern Philippines (USTSP).

Blangko pa ang pulisya sa kung sino ang nasa likod ng pag-atake at kung ano ang motibo ng mga salarin sa pagapatay sa biktima na pangulo rin ng Philippine Association of State Universities and Colleges (PASUC).

Sa ulat, naganap ang insidente dakong 1 a.m. sa bahay ng biktima sa isang eksklusibong subdibisyon sa Cagayan de Oro City.

Ayon sa misis ng biktima, nagmula ang kanyang mister sa isang party sa lunsod at pagdating nito ng bahay saka siya inambus.

Nagtatag na ang Philippine National Police Region 10 ng isang special task force para imbestigahan ang insidente. BOBBY TICZON