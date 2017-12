PINANGUNAHAN nina Cynthia A. Villar at National Historical Commission (NHC) Chairperson Rene Escalante at Ludovico Badoy, Executive Director, ang unveiling ng istatwa ni St. Ezekiel Moreno at dalawa pang historical markers sa Molino Dam sa Las Piñas at Bacoor Cities, upang gunitain ang mahahalagang naiambag nina St. Moreno at ng Molino Dam sa makukulay na kasaysayan ng Las Piñas at Bacoor. CESAR MORALES