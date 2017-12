‘Urduja’ lumakas; 16 probinsya signal #1 na

MAS lumakas pa ang tropical depression ‘Urduja’ kaninang umaga habang lumalapit sa Eastern Samar.

Dahil dito, itinaas na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) ang cyclone warning number 1 sa anim pang lugar at probinsya sa Luzon at sa Visayas.

Sa ala-11 a.m. bulletin ng Pagasa, ang anim na lugar ay ang Northern Cebu – kabilang Bantayan Island – Cadiz, Aklan, Northern Iloilo, at Camarines Sur.

Ang cyclone warning ay itinaas sa Biliran, Leyte, at Southern Leyte sa Visayas, at sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Masbate.

Nitong Miyerkules, itinaas na ng Pagasa ang storm signal sa Samar, Eastern Samar, at Northern Samar.

Inaasahan naman na makakaranas ng katamtaman hanggang sa malakas na pagbuhos ng ulan sa mga nabanggit na lugar at iba pa sa loob ng 400-kilometer diameter ng tropical depression.

Inalerto na ng weather bureau ang mga residente sa Visayas at sa rehiyon ng Bicol, Caraga, at Northern Mindanao sa flashfloods at landslides sanhi ng pakalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan.

Mula sa 55 kilometers per hour (kph), lumakas pa ang hanging dala ni Urduja na ngayon ay umabot na sa 60 kph na may pagbugso na 80 kph. Kumikilos ito ng pa-kanluran sa bilis na 7 kph.

Prediksyon ng Pagasa na si Urduja ay tatama ng kalupaan ng Eastern Samar sa Biyernes ng umaga.

Huli itong namataan sa layong 120 km Silangan ng Guiuan, Eastern Samar. BOBBY TICZON