Wag mapraning sa one year martial law

NAKIUSAP si PBA Partylist Rep. Jericho Nograles sa publiko na huwag ma-paranoid o mapraning sa pagpapalawig ng isang taon ng martial law dahil para sa kanilang mga Mindanaoan ay mabuti ang hatid ng batas law sa Mindanao.

Ayon kay Nograles, nangangailangan ng extraordinary measures ang sitwasyon sa Mindanao at kanila na umanong napatunayan na maging ligtas ang Mindanao nang nasa ilalim ito ng martial law.

“As a Mindanaoan, I know for a fact that the people of Mindanao wants this extension of Martial Law. We felt safer when President Duterte declared Martial Law and we want it that way”pahayag ni Nograles.

Ilan umano sa magandang hatid ng martial law sa Mindanao ay nagkaroon sila ng tahimik at ligtas na komunidad, walang pang aabuso sa hanay ng mga sundalo at pulis, walang zoning at hamleting at walang mamamahayag na inaaresto o nakukulong dahil sa pagbabalita ng nangyayari sa rehiyon.

Sa halip na matakot ay dapat pa umanong pasalamatan ng mamamayan si Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon nitong palawigin ang deklrasyon ng martial law. BOBBY TICZON