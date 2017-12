Walang magbabago sa PNP sa pagreretiro ni Gen. Bato – Sec. Panelo

WALANG magaganap na pagbabago sa Philippine National Police (PNP) kasabay ng pagreretiro ni PNP Dir. Gen. Ronald dela Rosa sa Enero ng susunod na taon.

Sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Jr., may mababago sa liderato subalit mananatili naman ang pamamalakad dito.

“I don’t’ think there will be changes, but there are changes in the leadership. Pare-pareho lang naman ang training ng mga iyan. Na iisa lang naman nag direktiba galing sa Presidente. So, they will just to follow the orders of the President,” ani Sec. Panelo.

Wala pang naririnig na balita si Sec. Panelo kung si Deputy Dir. Gen. Ramon Apolinario na nga ang papalit sa iiwanang posisyon ni Gen. dela Rosa.

“Wala pa, wala pang pag-uusap,” anito.

Sa ulat, kinilala na ang papalit sa pwesto ni Philippine National Police Director General Ronald dela Rosa kasunod ng kanyang nalalapit na pagreretiro sa susunod na taon.

Si Apolinario ang magiging panibagong hepe ng PNP kapag nagdiwang na si Dela Rosa ng kaniyang ika-56 na kaarawan sa Enero 21, 2018.

“Good news, the President has announced Sir Apol will be the next PNP chief,” wika ni Tomas.

Ilang beses na ring tinawag si Apolinario bilang susunod na hepe kahit wala pa ang pormal na pahayag.

“Let us welcome the incoming PNP chief, Deputy Director General Ramon Apolinario,” ani C/Supt. Noel Baraceros, director of the PNP CPSM, nang ipakilala niya ang guest of honor at speaker ng summit.

Si Apolinario ang isa sa tatlong pinagpilian ni Duterte nang maupo siya sa pwesto. Kabilang dito sina Dela Rosa at Directorate for Personnel and Records Management chief Rene Asperas.

Hindi pa naman alam kung tuluyang magreretiro si Dela Rosa dahil nabanggit niya noon na handa siyang manilbihan sa gobyerno kung nanaiisin ni Duterte.

Nabanggit din ng kasalukuyang hepe ng PNP na bukas siya sa pagtakbo sa susunod na eleksyon. KRIS JOSE