Walang significant contribution sa showbiz!

PALAISIPAN sa maraming idiot AlDub fans kung magbabalik pa sa Eat! Bulaga si Maine Mendoza matapos niyang magpunta sa US.

After posting her open letter, nag-decide si Maine na magbakasyon muna sa ibang bansa. Ni ha, ni ho ay wala siyang binanggit sa kanyang fans na magbabakasyon siya kaya naman disappointed ang marami niyang tagahanga.

Some netizens were wishing na hindi na siya magbalik sa showbiz.

After all, pinagkakitaan na naman niya ang indusriyang ito ng malaking pera para mamuhay siya nang marangya.

Isa pa, wala naman siyang significant contribution sa showbiz. She can’t act, ang bano-bano pa rin niyangumarte, wala siyang kalatoy-latoy umakting.

Marami ang na-disappoint sa open letter niya wherein she revealed na friend lang sila ni Alden.

Matagal na naming sinasabing love team is all there is to them pero ayaw maniwala ng mga idiot na AlDub fans kaya bash ang inabot namin.

Ayan, mismong kay Maine nanggaling na friend lang sila ni Alden, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo?

Ito kasing AlDub fans ay idiot to stratospheric proportion.

Gusto nilang paniwalaan na nagsisinungaling kami.

Ayan, mismong idol ninyo ang sumupalpal sa inyo. Eh, di napahiya kayo nang todo-todo.

Kasi naman, bilang isang fan, bigyan n’yo naman ng talino ang mga bagay-bagay.

‘Wag maging idiot!!!

Pati si Alden sinisi ng maka-Maine. Kesyo hindi raw nito ni-like ang open letter ni Maine.

Eh, bakit niya ila-like kung ayaw niya?

Actually, ginawa lang naman ni Maine ang open letter to indirectly say na hindi si Alden ang nagpapatibok ng puso niya kundi si Jake Ejercito.

Hindi pa ba malinaw kung bakit gusto niya ng freedom?

Between her and Alden, mas may potential na magtagal ang huli sa showbiz. Wala ni isang talent si Maine which will be able to sustain her in showbiz.

***

Buwis-buhay ang ginawa ni Maja Salvador sa kanyang recent action scene sa Wildflower.

In one video which circulated on social media, Maja was seen clinging in a helicopter. It was obvious that Maja did not use a stunt double at siya talaga ang gumawa ng action scene.

With that, marami ang pumuri sa kanyang guts na gawin ang delikadong eksena.

“Akala ko may stunt double, wala pa.”

“Wow iba ka tlga maj!!!!”

“Eto ang walang double, lupeeeeeeeet.”

“wow! naka-heels talaga si Maj. Delikado na nga yan. Bravo! you gotta admire the guts on this girl!”

“Ibang klase ka Maja. Ikaw na talaga! LODI!”

***

Nalantad na ang pagiging lobo ni Malia (Kathryn Bernardo) sa La Luna Sangre.

Nong nakaraang gabi ay nakita na ang sumpang tinta kay Tristan (Daneil Padilla) at ang pagbabagong anyo ni Malia bilang lobo sa La Luna Sangre.

Before her transformation ay ipinakita ang pagmamakaawa ni Malia sa buwan na bigyan siya ng extra powers para matalo niya si Sandrino (Richard Gutierrez) na may hawak kay Tristan.

She didn’t fail dahil namula ang kanyang mga kamay, bagay na nagbigay sa kanya ng extra powers bilang isang lobo.

With that, aabangan ng La Lunsa Sangre viewers kung paano ililigtas ni Malia si Tristan sa kamay ni Sandrino. UNCUT/ALEX BROSAS