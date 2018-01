1,000 PNP firearms na napunta sa NPA pinaiimbestigahan

PINAIIMBESTIGAHAN ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II kaninang Martes ng umaga ang nawawalang high-powered firearms ng Philippine National Police (PNP) na napunta sa kamay ng communist insurgents sa Mindanao.

Umakto sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte, nagpalabas si Aguirre ng Department Order 7 na nag-aatas sa National Bureau of Investigation (NBI) para magsagawa at magsampa ng kaukulang kaso laban sa government personnel at private individuals na mapapatunayn na nagkasala.

“With this, we are confident that those individuals who are responsible for this felonious act will be held accountable,” pahayag ni Aguirre.

Ginawa ni Aguirre ang kautusan kahit na may nakabinbin na graft case sa Sandiganbayan Fifth Division laban sa ilang incumbent at former high-ranking police officials at isang private individual hinggil sa pagkawala ng mga armas.

Noong Hunyo 2014, inihayag ng PNP Criminal Investigation and Detection (CIDG) na may 1,004 firearms na halagang P52 million ang isinalya sa New People’s Army, ang armed wing ng Communist Party of the Philippines, mula August 2011 hanggang April 2013.

Kinilala na ng PNP si Isidro Lozada, na may-ari ng isang security agency sa Caraga region, bilang nag-facilitate ng rehistrasyon ng armas sa PNP at nagdeliber ng mga armas sa NPA.

Narekober ng Philippine Army’s 401st Infantry Brigade ang 44 sa nawawalang AK-47 rifles sa isang engkwentro sa NPA rebels sa Caraga region at sa Western Mindanao.

Sa 44 na AK-47 rifles na ibinigay ng military sa PNP, lima ang nakumpirma na kabilang sa mga nawawalang 1,004 na armas.

Nag-imbestiga ang Ombudsman na nagresulta sa pagsampa ng kasong graft laban sa 15 indibidwal kabilang ang dati at aktibong police officials sa Sandiganbayan noong 2015.

Kasama sa mga kinasuhan sina Raul Petrasanta, dating hepe ng PNP Firearms and Explosives Office; retiradong si PNP Directors Gil Meneses at Napoleon Estilles; ex Chief Superintendents Tomas Rentoy III at Regino Catiis; at dating Senior Superintendents Eduardo Acierto at Allan Parreño at Lozada.

Sinabi ng Ombudsman investigators na ang mga na-indict ay napatunayang nakipagsabwatan sa pagpapasilidad, proseso at pag-approve ng aplikasyon para sa firearm licenses ng Caraga, Isla Security Agency, Claver Mineral Development Corporation at JTC Mineral Mining Corporation sa kabila ng hindi kumpleto o pinekeng aplikasyon at supporting documents. BOBBY TICZON