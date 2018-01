12 ranking police officials, binalasa

EPEKTIBO ngayong Huwebes, binalasa ng Philippine National Police (PNP) ang 12 sa kanilang ranking police officials.

Ibinalik si Director Noli Taliño sa kanyang dating unit, na Special Action Force (SAF), ilang araw bago ang anibersaryo ng Mamasapano operation na ikinamatay ng 44 sa kanilang kasamahan sa Maguindanao.

Si Taliño, na na-promote sa two-star general nitong nakaraang Martes, ang siyang deputy chief ng SAF nang maganap ang insidente at kinalaunan ay natalaga bilang SAF officer-in-charge nang ang kanilang dating hepe na si Director Leo Napeñas, ay nasibak sa posisyon.

Papalitan si Taliño ni Director Cedrick Train sa Directorate for Human Resources, Doctrine and Development na nagmula sa Directorate for Integrated Police Operations-Western Mindanao (DIPO-WM).

Samantala, maa-assign naman si Director Noel Constatino, sa DIPO-WM from Directorate for Police Community Relations.

Papalitan naman ni Director Eduardo Garado si Constantino sa DPCR from DIPO-Southern Luzon. Ang kanyang posisyon ay kukunin ni Director Benjamin Lusad, na mula sa SAF.

Naitalaga naman si C/Supt. Elmo Sarona ng Cordillera police bilang hepe ng Directorate for Investigation and Detective Management na ang hepe na si Director Augusto Marquez, ay nagretiro na nitong Martes.

Ililipat naman si C/Supt. Edward Carranza ng Health Service sa Cordillera police, habang si Chief Superintendent Emmanuel Licup mula sa Directorate for Operations (DO) ay ilalagay sa Region 4B police na ang hepeng si C/Supt. Wilben Mayor, ay ililipat sa DO.

Si C/Supt. Robert Quenery na mula sa Region 2 police ay ililipat sa Region 7 at ang kasalukuyan namang hepe na si C/Supt. Jose Mario Espino ay ililipat sa Region 10.

Si C/Supt. Timoteo Pacleb ng Region 10 police ang siyang hahalili sa posisyon sa Region 2. BOBBY TICZON