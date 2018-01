2 miyembro ng famous dance group, rumaraket sa mga bading!

PARAMI nang parami na ang listahan ng ating mga actor na mga rumaket noon sa mga bading sa parlor para lang magkaroon ng konting pera.

At kabilang sa mahabang lists ang dalawang magkaibigan na parehong naging miyembro ng dating sikat na all male dance group na hindi man mga kagwapuhan ay naging mabenta sa parlor.

Hindi kasi sila maarte at kahit chakang bakla ay kanilang pinapatulan sa mababang presyo at minsan ay gupit lang ang bayad sa kanila. Saka kwento pa ng naging customer nila noon, talagang buong magdamag kung makipag-chorvahan ang dalawa sa kanila at nang tanungin namin ang size ng equipment ng mga ito, mas daks raw si dancer A kaysa ki dancer B na nagkaroon ng anak sa semi-retired ng actress na mataba na ngayon.

Parehong napanonood ang dalawa sa isang programa sa malaking istasyon.

****

AGOT ISIDRO HINDI JUDGEMENTAL SA LESBIAN

Ang highly-celebrated na “Changing Partners” ang pinaka-main attraction sa 2017 Cinemaone Originals Film Festival na nakakuha ng walong awards tulad ng Best Director para kay Dan Villegas, Best Actress para kay Agot Isidro at Best Actor naman kay Jojit Lorenzo para sa kani-kanilang natatanging pagganap.

Wagi rin ang pelikula sa Best Editing para kay Marya Ignacio, Best Music para kay Vincent de Jesus, isang Special Citation for Ensemble Acting, ang Audience Choice Award, at ang Champion Bughaw Award for Best Film.

Ginawaran rin ito ng Audience award at kumita sa pagtatanghal sa festival. At dahil napapanahon ang takbo ng kwento ng Changing Partners na may kinalaman sa gender at pagmamahal ay naitanong sa isa lead stars ng movie na si Agot Isidro na minsan ba sa kanyang buhay ay na-experience niyang may nagpalipad hangin sa kanyang tibo at naramdaman niya ba ito? “Kasi dense ako sa mga ganyang bagay. Hindi ako nakararamdam ng ligaw. Hindi ako asyumera. Siguro nagpapahiwatig sila, na dinededma ko lang, sa kanila panliligaw na. So siguro may nanligaw, hindi ko lang naramdaman,” sey pa ng aktres sa grand presscon ng movie at dagdag pa niya, “Kasi medyo dumb(tanga) ako sa mga ganyan. Kailangang sinasabi mo sa akin na, ‘Uy nililigawan na kita. ‘Wala pa sa aking pag-iisip,” paliwanag pa ni Agot na sumusumpa na sa ngayon ay girl na girl siya pero dahil hindi judgmental na tao ay hindi niya alam ang mangyayari sa susunod na panahon.

So, may posibidad na in the future ay pumatol ang actress sa kapwa niya babae at kung mangyayari man ito ay may kasamang love siyempre. Marami pala ang bumilib kay Agot dahil tinanggap niya ang ganitong uri ng movie kung saan may sexual relationship sila ng co-star na si Anna Luna. Layunin ng Changing Partners, na sagutin ang katanungang meron ba talagang perpektong relasyon?

Ang film na ito ay tungkol sa falling in love at falling out of love at lahat ng realidad na kakambal ng kahit anong relasyon.

At base ito sa isang musicale play mula sa PETA na likha ni Vincent de Jesus. Kasama rin sa CP, si Sandino Martin at palabas na ito sa maraming sinehan sa buong bansa ngayong Jan. 31 na release ng Star Cinema. ENTRA EKSENA/PETER LEDESMA