2 wanted arestado habang kumukuha ng police clearance

SWAK sa kulungan ang dalawang wanted person matapos nadakip habang kumukuha ng police clearance sa Quezon City Police District Police Clearance Section sa QC hall Complex kahapon ng umaga.

Kinilala ang mga wanted person na sina Rodel Saligumba,30,binata ng no. 715 J.P. Laurel St., Brgy. Commonwealth,QC at Flover Ramos, 40, ng 1908 Rebisco Rd., Bgy. Nagkaisang Nayon, Novaliches,QC.

Ayon sa ulat, si Saligumba ay dinakip ng mga pulis alas-9:45 ng umaga matapos ang kanyang pangalan ay ma-“hit” sa e-subpoena data base habang nag-a-aplay ng police clearance.

Siya ay may warrant of arrest dahil sa kasong rape, na inisyu ni Judge Cleto R. Villacorta III, ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 229, na may criminal case number Q 16 07142, at may piyasang P200,000 para sa pansamantalang kalayaan nito.

Kaugnay nito dakong alas 12:25 ng tanghali nitong nakalipas na Enero 8, 2018, si Ramos ay inaresto ng mga pulis habang naga-aplay ng police clearance dahil ang kanyang pangalan ay may ‘hit’ sa e-subpoena data base dahil sa kasong robbery with homicide.

Si Ramos ay may outstanding warrant of arrest na inisyu ni Judge Angelo C Perez, ng Cabanatuan City Regional Trial Court, Branch 27, na may criminal case number 23857-AF, at walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansalamantalang kalayaan. SANTI CELARIO