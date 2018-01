250K Internet access points, itatayo ng DICT – Bam

INIULAT ni Sen. Bam Aquino na aabot sa 250,000 pampublikong lugar ang pagtatayuan ng libreng Wi-Fi sa iba’t ibang bahagi ng bansa alinsunod sa itinakda ng Republic Act 10929 o Free Internet Access Program in Public Places.

Sa pahayag, ipinaalala rin ni Aquino na dapat hindi kalimutan sa naturang plano ng Department of Information and Communication Technology (DICT) ang lahat ng pampublikong paaralan at state universities and colleges sa buong bansa.

“Sa ulat ng DICT, plano nito na magtayo ng 250,000 Wi-Fi access points sa iba’t ibang pampublikong lugar sa bansa hanggang 2022,” ayon kay Aquino.

“Pero, huwag kalimutan ang pampublikong paaralan at state universities and colleges (SUCs),” dagdag niya.

Aniya, mahalagang magkaroon ng libreng Wi-Fi ang mga SUCs dahil maraming estudyante ang makikinabang na kanilang magagamit upang palaguin ang kanilang kaalaman.

“Mahalagang gamit ang internet sa kaalamanan. Nabibigyan ng internet ang mga estudyante ng kaalamanan, nasasagutan ang mga asignatura at pananaliksik,” ayon kay Aquino na pangunahing awtor ng naturang batas bilang chairman ng Committee on Science and Technology.

“Magagamit din ito ng ating mga guro para mapabuti ang kanilang mga sistema ng pagtuturo,” dagdag niya.

Sa ilalim ng Republic Act 10929, lalagyan ng libreng internet ang iba’t ibang pampublikong lugar sa bansa, tulad ng mga nasyonal at local na tanggapan ng pamahaalan, pampublikong paaralan, public transport terminals, public hospitals at public libraries.

“This will expand internet access across public spaces in the Philippines, including public schools to aid in teaching methods and enhance learning,” wika ng senador.

Dagdag pa rito, nakatakda rin sa batas ang mas mabilis na pagproseso ng permit para sa mga itatayong imprastruktura na may kinalaman sa internet na magreresulta sa mas maganda at mabilis na koneksiyon.

Bilang bahagi ng mandato nito sa ilalim ng batas, aatasan ang Department of Information and Communications Technology (DICT) na maglatag ng plano para sa pagpapatupad ng programa.

Sa kanyang panahon bilang chairman ng Committee on Trade, Commerce and Entrepreneurship noong 16th Congress, pinangunahan ni Sen. Bam ang imbestigasyon sa mabagal at mahal na internet sa bansa.

Nakatulong ang nasabing imbestigasyon para malaman ang mga kailangang batas upang matugunan ang problema ng internet sa bansa at nauwi sa paglalabas ng isang opinion ng Department of Justice ukol sa telco advertising.

Dahil sa nasabing hearing, naobligang maglabas ang National Telecommunications Commission (NTC) ng guidelines ukol sa minimum internet speeds at magsagawa ng speed testing sa iba’t ibang lugar sa bansa upang matiyak na nakasusunod ang mga telco.

Bilang kasalukuyang chairman ng Committee on Science and Technology, Sen. Bam si principal sponsor at co-author ng libreng internet. Inihain niya ang Senate Bill No. 171 o ang Open Access in Data Transmission Act of 2016 upang mahikayat ang mas marami pang players na pumasok sa bansa at itaguyod ang kumpetisyon sa industriya ng internet.

Responsibilidad ng principal sponsor na itala ang mga prayoridad na panukala sa kani-kanilang komite at magsagawa ng hearing sa mga panukalang napunta sa kanyang komite. Katungkulan din ng principal sponsor na idepensa ang panukala sa panahon ng pagtatanong ng mga senador, pagsama-samahin ang mga amyenda at pangunahan ang bicameral conference bago ito maisabatas. ERNIE REYES