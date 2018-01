45 pts. ni Davis, nag-angat sa Pelicans vs Celtics

NAKAPAGBUSLO si Anthony Davis ng kanyang 45 big points sa overtime win ng New Orleans Pelicans laban sa Boston Celtics, 116-113.

Nag-ambag din sina Jrue Holiday ng 23 points at DeMarcus Cousins na may 19 markers at 15 rebounds.

“It was a great win for us. They tested us,” wika ni Davis.

Wala namang nagawa ang 27 points ni Kyrie Irving, gayundin ang tig-16 points nina Marcus Smart at Jaylen Brown para sa Boston.

“For some reason tonight, the whole game we were a little careless. It just carried over there at the end,” ani Al Horford na nagtala ng 14 points at siyam na rebounds. “We thought we had it. It just got away from us.”

Sa kasalukuyan, hawak ng Boston ang 34-11 win-loss record, habang ang New Orleans Pelicans ay may 23-20 naman.

Bibisita sa Atlanta ang Pelicans sa Huwenes, habang ang Celtics naman ay makikipagbakbakan sa Philadelphia 76ers sa Biyernes. BOBBY TICZON