48-oras na gun ban, ipapatupad sa Maynila

MAGPAPATUPAD ng 48 oras na gun ban sa Lungsod ng Maynila bilang bahagi ng seguridad na ipatutupad ng Manila Police District (MPD) sa Translascion ng Poong Itim na Nazareno sa Enero 9.

Epektibo ang gun ban sa Enero 8 ng hating-gabi hanggang Enero 10 ng hating-gabi.

“Permit to carry will be temporarily suspended for the entire city of Manila,” ayon kay MPD District Director Supt.Joel Coronel sa isang press briefing sa Quiapo. Tanging ang mga kapulisan at nagbibigay ng seguridad sa Pangulo at cabinet officials ang pinapayagang magdala ng baril o exempted sa gun ban.”

Nag-isyu naman ng no fly zone ang Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) sa lahat ng aircrafts at mga drones sa ruta na dadaanan ng Translascion.

Inirekomenda rin ni Coronel kay Manila Mayor Joseph Estrada na magpatupad ng liquor ban mula 6:00 ng gabi sa Enero 8 hanggang 6:00 ng umaga sa Enero 10. Magkakaroon rin ng signal jammer sa lokasyon kung nasaan ang prusisyon na di katulad noong nakalipas na taon na talagang pinutol ang linya ng komunikasyon. JOCELYN TABANGCURA-DOMENDEN