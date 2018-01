67 PNP personnel, sisibakin

NGAYONG Enero ilalabas ang pasya sa kaso ng 67 pulis na ipinasisibak ni Pangulong Rodrigo Duterte, pahayag kaninang Lunes ng umaga ng hepe ng Philippine National Police (PNP).

Sinabi ni PNP chief Dir. Gen. Ronald dela Rosa na tinatapos na ng National Police Commission (NAPOLCOM) ang pagresolba sa mga kaso upang maisumite ito sa Malacañang para sa pinal na desisyon.

“Depende sa resolution na galing sa Napolcom. Kung dismissal from the service, I am sure the president will agree right away, lalo na sa 3rd level officers, mga S/Supt,” pahayag ni Dela Rosa sa isang press briefing.

Dawit aniya ang 67 akusadong pulis sa neglect of duty, grave misconduct, at absence without leave.

Ayon kay Dela Rosa, Senior Superintendent ang pinakamataas na ranggo ng mga pulis na nanganganib na masibak. BOBBY TICZON