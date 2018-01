70 police officials na may 3 heneral, sisibakin ni Digong

NAKATAKDANG sibakin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 70 police officials sa mga susunod na araw.

Ayon kay Duterte, bahagi ito ng kampanya ng pamahalaan laban sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan.

Binanggit ito ng pangulo sa kanyang talumpati sa event ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) sa Manila Hotel.

Sinabi ng pangulo na kabilang sa 70 police officials na sisibakin ang tatlong mga heneral.

“I am in the thick of firing people. I intend to fire another maybe 70 or 49 policemen and three generals for corruption,” ayon kay Duterte.

Wala pang ibang detalye na binanggit ang pangulo hinggil sa gagawing pagsibak.

Una nang sinabi ng pangulo na mas palalawigin niya ang paglilinis sa pamahalaan mula sa itaas hanggang sa mga local government official. JOHNNY ARASGA