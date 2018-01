Alden at Maine, nag-usap muna bago nagbakasyon sa abroad!

WEDNESDAY ng gabi nang dumating ng bansa si Alden Richards from Japan kung saan sila nagbakasyon ng kaniyang pamilya.

Ang unang showbiz event na ginawa ni Alden ay magpasalamat sa entertainment press na ginanap sa kanyang Concha`s Garden restaurant na matatagpuan sa Tomas Morato, Quezon City.

Sa Thanksgiving party, bukod sa masarap na launch ay nagpa-raffle pa si Alden kung saan lahat halos ng mga press ay nanalo ng cash prize.

Nakipagtsikahan din ang Pambansang Bae sa press at nagbigay ng pahayag sa mga pinagkaabalahan niya ngayon at sa mga dapat abangan sa kanyang sa pagpasok ng taon 2018.

At siyempre ang inaabangan ng lahat ay ang pahayag niya tungkol sa AlDub loveteam nila ni Maine Mendoza.

Hindi naman niya binigo ang press nang magbigay siya ng maikling statement.

“Yung kay Maine po, maraming gustong magtanong pero eto na lang po yung gusto kong sabihin with regards to everything. Nag-usap po kami bago siya umalis (patungong Tate). And I`m very happy that she`s having fun, spending the holidays with her family sa abroad.

“And the same thing rin na nangyari rin po sa akin. I`ve got to spend time with my family na parang we really both deserve those breaks apart from everything po.

“So, hintayin na lang po natin ang pagbabalik niya,” pahayag ni Alden.

Ayon pa kay Alden, he really makes sure na nasa bansa siya bago sumapit ang Bagong Taon. Lagi siyang present sa New Year`s Countdown special ng GMA Network sa December 31 na pitong taon na niyang ginagawa. At sa January 1, 2018 ay present siya sa Eat Bulaga.

Sa January 20, ay pupunta siya ng Sydney Australia para aliwin ang mga kababayan natin nagta-trabaho roon at sa nagtatanong kung makakasama niya roon si Maine ay mag-isa lang daw siyang magpapasaya sa mga kababayan natin sa Australia.

****

Sa Instagram wall ni Anne Curtis ay muling ipinakita nito ang kaseksihan. Mas lalo pa yatang siyang sumeksi nang mag-asawa. Tila ayaw magpatalo ni Anne sa naging post ni Solenn Heusaff nang magpakita ng kanyang kaseksihan at bilog ng puwet.

Sa whole body photo ni Anne sa IG na naka-one piece colored diving sleeveless suit ay pamatay at tuloy laway ang hubog ng kanyang katawan at takaw pansin talaga ang nagmumurang cleavage sa netizens ng naturang larawan.

Sabi nga ng mga nakakita ay hayun ang kurba ng katawan ni Anne, mula sa balikat hanggang sa hips ay bilog na bilog ang balakang na siyang kinababaliwan ng kanyang mga barakong followers.

Hindi na kailangan maglabas pa ng pusod ni Anne para lang masabi na siya siyang Diyosa ng kagandahan dahil sa ganda ng kanyang vital statistics, kahit siguro si Solenn at mga kaibigan niyang kapwa seksi ay maggi-give way na.

Lalo pang nagpatingkad sa kanyang nakababaliw ng kaseksihan ang pagkakaipit ni Anne ng kanyang malusog na boobs.

Kaya naman kahit may asawa na siya, lalo pa siyang kibabaliwan at pinapantasya pa rin ng mga followers lalo nang kanyang mga barakong fans.

Samantala, tila nakalimutang pasalamatan ni Jasmine Curtiz ang kanyang Ate Anne matapos na tanggapin ang Best Supporting Actress trophy sa katatapos na Gabi ng Parangal ng Metro Manila Film Festival para sa walong entry movies na mapalad na nakasama sa taunang festival.

Pinasalamatan nito ang mga nakasama niya sa pelikula pero ang kanyang Ate Anne ay hindi niya pinasalamatan. Kung hindi kay Anne ay hindi siya mabihigyan ng pagkakataon na makapasok o makilala sa showbiz.

Well, hindi pa naman huli ang lahat. Puwede pa rin siyang magpasalamat kay Anne Curtis kapag nag-guest siya sa ibang TV show. TEKA MUNA/GERRY OCAMPO