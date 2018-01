Alindog lang ang pang-akit!

MUKHANG may magandang sinyal para kay John Lloyd Cruz na magbalik-showbiz na: nominated siya bilang Best Supporting Actor sa 15th International Cinephile Society awards para sa pagganap n’ya sa pelikulang Ang Babaeng Humayo na idinirek ni Lav Diaz.

Isang transgender woman ang papel ni John Lloyd sa pelikula, kung saan ang pangunahing bituin ay si Charo Santos. Nagwagi na ng highest award ang pelikula sa 75th Venice International Film Festival nung 2016. Dumalo noon sa festival sina Charo, John Lloyd, Direk Lav, at iba pang Pinoy na nasa cast.

Sa International Cinephile, nominado rin ang pelikula para sa best adapted screenplay at best film not in the English language.

“Ang Babaeng Humayo” ay tungkol sa buhay ng isang teacher pagkatapos n’yang nabilanggo ng 30 taon para sa isang krimen na hindi siya ang may sala.

According to its official site, the Samantala, ang International Cinephile Society, ayon sa offical website nito, ay isang online group na may 100 miyembro na accredited journalists, film scholars, historians at iba pang industry professionals na dumadalo sa film festivals and events sa limang continents.

Pinararangalan umano ng grupo “the finest in American and international cinema.”

Winners of the 15th the International Cinephile Society Awards will be revealed on February 4.

Kung kumbidahin si John Lloyd, sana ay dumalo siya sa awards night. Okey lang kung isama n’ya ang live-in girlfriend n’ya na umano’y ilang buwan ng buntis: ang sexy actress na si Ellen Adarna. Ang mahalaga ay ipadama n’ya sa madla at sa industriya na interesado pa rin siya acting career n’ya. May babalikan siya.

Dahil mahusay siyang aktor, madaling isiping marami pa ring interesadong mapanood siya–kahit na identified na siya kay Ellen. At hindi naman kailangang laging makatambal n’ya si Ellen sa pelikula. O laging makasama n’ya ito sa pelikula. Pwede namang sa bahay lang sila magkatambal.

Parang may kontrata pa si John Lloyd sa ABS-CBN. Sana ay magsimula na siyang i-honor ito uli. Kung ang hinihiling lang naman ng kontrata ay huwag siyang magpalitrato na lasing na lasing at mukha siyang hindi disenteng tao, eh ‘di sundin n’ya.

Kailangang magkaroon siya ng sariling hanapbuhay para ‘di siya magmukhang gino-gold dig lang n’ya si Ellen na napababalitang mayaman daw ang angkan.

Offbeat na ang roles na dapat n’yang gampanan. Parang hindi na talaga siya bagay itambal kay Sarah Geronimo–kahit na siguro magpadagdag siya ng buhok para mabawasan ang lapad ng noo n’ya.

Oo, kailangan ng asikasuhin ni John Lloyd ang itsura n’ya. Sa mga ilang litrato n’yang ipino-post ni Ellen, parang pumayat na ang mga braso n’ya, at parang malapit na siyang magkatiyan.

Buntis nga siguro ang babaeng napakahilig magpalitrato nang halos wala nang damit kaya’t ‘di siya makapag-exercise.

Dinadamayan naman siya ng lalaking hibang na hibang sa kanya.

Dapat nang asikasuhin ni John Lloyd ang pagbabalik showbiz n’ya bago masanay ang madla na isiping boytoy lang siya ng isang babae na ang alindog lang n’ya ang pang-akit. SHOWBYTES/DANNY VIBAS