Alvarez nangangalap na ng suporta sa Charter Change

NANAWAGAN na si House Speaker Pantaleon Alvarez ng suporta para sa napipintong pagpapalit ng porma ng gobyerno tungo sa pederalismo.

Sa kanyang ika-60 kaarawan, partikular na hiling ng speaker sa kaniyang mga constituents sa Davao Del Norte ang buong suporta para sa charter change bilang pagtalima sa pangako ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kampanya noong 2016.

“This year, 2018, we will revise our constitution for a shift to a federal form of government. Let us unite and support this initiative of the President,” ani Alvarez.

Aniya, sinimulan na ng Kamara ang unang hakbang sa pagpapalit ng kunstitusyon sa pamamagitan ng pagsusulong sa constituent assembly (con-ass) bilang behikulo.

Prayoridad ng Kamara ang con-ass sa pagbabalik ng Kongreso sa January 15.

Nagpasalamat din si Alvarez sa mataas na popularidad ng Kamara sa ngayon na aniya’y dahil sa masisipag ang mga kongresista maging ang mga Congressional officials.

Sa pinakahuling Pulse Asia Survey tumaas ang trust rating ni Alvarez na 37 percent kumpara sa 31 percent score noong September. MELIZA MALUNTAG