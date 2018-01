Alvarez pinalagan sa Senado hinggil sa Cha-Cha

PINALAGAN kahapon ni Senador Chiz Escudero si House Speaker Pantaleon Alvarez sa pagsasabing puwedeng ituloy ng Mababang Kapulungan ang pagrerebisa sa Saligang Batas kahit wala ang Senado.

Sa pahayag, sinabi ni Escudero na sinasalungat mismo ni Alvarez ang titulo ng House Concurrent Resolution No. 9 na naglalayong gawing constituent assembly ang buong Kongres upang amendahan ang Konstitusiyon.

“Sa titulo mismo, “concurrent resolution” ay inamin na mismo na anuman ang panukala o pagkilos na amendahan ang Saligang Batas ay kailangan may hiwalay na boto ang dalawang kapulungan ng Kongreso,” ayon kay Escudero, isang abogado.

“Before we even get to the question of voting jointly or separately, sa pagpasa pa lamang ng concurrent resolution na nagpapatawag tungkol dito, maliwanag na sa titulo pa lamang na ‘concurrent resolution’ na questionable na yung magiging basehan ng anumang pagpapatuloy sa anumang usapin kaugnay sa pagpapalit ng Saligang Batas na hindi inaaprubahan din ng Senado yung basehan ng pag-convene nila. Magkahiwalay talaga iyon—ipasa ng Senado at Kamara at hindi pwedeng brasuhin ng isa lamang,” dagdag niya.

“Hindi kailanman sa anumang mundo at sa anumang panahon pwedeng pwersahin ng Kamara ang Senado gawin ang isang bagay na ayaw gawin ng Senado at yung kabaligtaran naman ay totoo rin. Hindi rin naming pwedeng pwersahin ang Kamara sa ayaw nila,” giit pa ni Escudero.

Aniya, hindi rin umano puwedeng makialam ang Supreme Court sa usapin alinsunod sa pananaw ni dating Chief Justice Reynato Puno.

“Itinuturing na political question ang galaw o hindi paggalaw, pagpasya o pagboto kontra o pabor ng Kamara o Senado sa isang panukala, maging simpleng pagpapalit man ng pangalan ng kalye o maging sa mabigat na usapin ng Con-Ass or Con-con,” aniya.

Minaliit din ni Escudero ang pananaw ng mga lider sa Kamara na puwedeng gawin ang referenduym sa pagpapalit ng Saligang Batas kasabay ng halalan ng barangay sa Mayo 14 o sa 2019 election kasi walang pondo para sa plebisito sa 2018.

“There is no way to hold that together with the 2018 elections because it does not come without a cost and given the very little time to prepare for it, that plan is already down the drain,” paliwanag ni Escudero.

Sinabi ni Escudero na puwedeng magkaroon ng pondo kung hihingi ng supplemental budget na alinsunod sa itinakda ng Supreme Court sa paggamit ng natipid na pondo.

“Anumang kahilingan sa badyet ay kailangan aprubahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso at kung magkakaroon naman ng realignment, hindi dapat lalampas sa orihinal na alokasyon para sa naturang gastusin na nanangangailangan ng supplemental budget,” paliwanag ng senador.

Aniya, kung plano naman na gawin ang plebisito sa 2019, dapat kasama ang pondo sa General Appropriations Act (GAA) na dapat aprubahan ng Senado.

“Wala akong ideya kung isasama ng DBM sa kanilang 2019 budget proposal ang naturang pondo. Makikita natin ang intensiyon ng administrasyon hinggil sa bagay na yan kapag naisumite na ang gastusin para sa 2019,” ayon kayb Escudero. ERNIE REYES