Angel Locsin, pasabit–sabit lang!

ISANG direktor ng noontime show sa isang sikat na TV network ang nang–aabuso sa kanyang kapangyarihan dahil isa siya sa mga may sinasabing direktor.

Karamihan ng mga nanonod ng noontime show ay may mga magagandang babae na madalas kapag natipuhan niya ang todo-pokus si direk sa mukha ng babae at pagkatapos ng show ay palalapitin niya ang kanyang PA para abutan ng calling card ang mga babaeng natipuhan niya sabay alok ng direktor, “Gusto mong mag–artista! Pwedeng–pwede ka,” say ng malibog na direktor na tago natin sa pangalang Boy Libog.

Kwento sa atin ng spy natin sa isang noontime show, madalas ginagamit o dinadala ni boy libog sa mga hotel ang natitupuhan niyang babaeng nanonood ng noontime show.

Kaya naman sagana sa sex ang direktor na Boy Libog kung tawagin ng mga kasamahan niya sa sikat na TV station. Malakas rin kasi ang kanyang ina sa mga may-ari ng network.

&&&&&

Walang pera rati si Angel Locsin. Ordinaryong estudyante pa lamang siya at wala pang pera, naikwento niya ng mga panahong ‘yon sumasabit pa siya sa jeep makapasok lamang sa school.

Pero look, sino si Angel ngayon. Dami na niyang pera kahit 50 bagong jeep ngayon kaya niyang bumili. Isa rin kaya si Angel sa mga estudyante noong na hindi nagbabayad sa jeep kapag sumasabit?

&&&&&

Jean Pelagio from Cluster C ang sumabak sa Music Hero: The Vocal Battle.

Pakinggan muli natin ang rendition niya ng Don’t Let Me Down by The Chainsmokers rito. Marami talagang matutuklasang mga contestant sa Eat Bulaga para gawing singer.

Nakatutulong din sa creer nila ang pagsali sa Music Hero. Kaya tutok lagi sa number noon time show Eat Bulaga sa GMA 7 lang po! PALABAN/GARY STA. ANA