Angelica Panganiban, aminadong nabaliw at praning sa dating labs

WORKING with young Superstar Judy Ann Santos is both fun and a challenge for Angelica Panganiban.

The two actresses topbill Jun Robles’ Lana’s “Ang Dalawang Mrs. Reyes”, Idea First, Quantum Films and Star Cinema’s opening salvo for 2018.

“Si Ate Juday kasi, parang diesel iyan. Parang umaarte pa sa simula. Pero pag nasimulan mo na at nahuli mo na ang kanyang kiliti, sobra siyang komedyante in real life as a person. Sa totoong buhay, nakatatawa siya. Ang dami niyang alam na jokes, na mga kabaklaan, so hindi puwedeng aantok-antok ka lang sa isang sulok dahil laging may baon siya at handa siyang makipagsabayan sa iyo,” she said.

In the movie, she plays the role of Cindy Reyes, a devoted wife to JC de Vera, a closet gay who has an affair with the husband of Lianne Reyes (Judy Ann Santos).

Asked what would be her reaction if her boyfriend cheated on her in favour of a gay, this was what she had to say.

“Pag kasi ipinagpalit ka sa isang lalake, nakaloloka. Pag naman sa babae, magtatanong ka, bakit nangyari iyon, anong meron siya na wala ako?” she remarked.

For her the best revenge to her exes who cheated on her would be to embrace the hurt and accept the reality.

“Maging maganda ka. Maging happy ka sa buhay. Maging positive ka sa buhay. Tigilan na natin ang pagiging bitter sa buhay. In real life, ganoon rin naman ang ginagawa ko. Naiiyak ko namang lahat. Normal lang iyon kapag may ‘pain’ kang pinagdadaanan. Iyon ang natutunan ko talaga, i-embrace mo na lang iyong ‘pain.’ I-embrace mo iyong journey. Kasi pag pinilit mong takbuhan, made-depress ka pa o baka kung anu-ano pa ang maisip mo. Huwag kang magpanggap na okey ka na dahil hindi rin iyon magwo-workout. Dapat pala, i-embrace mo rin. Kapag iiyak ka, umiyak ka. Kapag nahihiya kang umiyak sa harap ng maraming tao, di magtago ka. Doon ka lang matututo. Kumbaga, sey mo,”Hoy girl, tsaka ka na, bangon na, tama na. Kapag kasi isini-shield mo nang isini-shield, babalik at babalik din siya. So, i-embrace mo siya at tanggapin mo. Then eventually, okey ka na at magugulat ka na lang na wala na ang bitterness. Unahin mo rin ang pagpapatawad lagi sa sarili mo bago sa iba, na hindi puwedeng siya lang ang nagkamali dahil laging dalawa kayo,” she said.

Talking from experience, she admitted that she had a hard time getting over breakups.

“Hindi lang naman sa babae, nag-a-apply iyan kundi sa lahat. Marami kasi tayong bakit, kasi iyong bakit na iyon ang kailangang sagutin. Bakit tayo maghihiwalay? Bakit mo ako iiwan? Lahat ng sagot mo, hindi mo alam. Iyong bakit hindi mo ako harapin at mag-usap tayo ng isang beses na hindi basta lang wala akong makuhang sagot sa iyo. Iyong makakuha ako ng sagot na hindi mo na ako mahal sa kanyang mga mata o sa inyong pagkikita. Huwag iyong pagtataguan ka, na hindi na lang lalabas, iyong magugulat ka na lang na meron na palang iba, ganoon,” she explained.

She also also gave her piece of mind on dealing with breakups without closure.

“Once na nakita mo na, iyon na iyon. May mga tao kasing naduduwag sa closure. May mga taong hindi marunong magpaalam although they don’t mean it. Iyon iyong part na nagiging baliw ka na. Kung hindi nagpapaalam, paano magkakaroon ng closure? Kumbaga, ikaw na lang ang magbibigay ng closure,” she pointed out.

She also admitted that she came to a point that she nearly hired a private investigator to spy on her cheating boyfriend.

“Naisip ko talaga noon na mag-hire ng private investigator pero ang mahal pala. At saka, dumating din ako sa point na na-tempt akong mag-check sa mga messages sa kanyang cellphone,” she confided.

For her, the best therapy to mend a broken heart is to immerse yourself in your work.

“Magpaka-busy ka at hindi magmukmok. Iyon sa akin ang best therapy,” she concluded.

“Ang Dalawang Mrs Reyes” tells the story of Lianne (Judy Ann Santos) and Cindy (Angelica Panganiban), two very different women with the same goal:to keep their husbands.

But soon, they will they discover that their husbands are cheating on them.

Instead of moving on, they dwell on the clues they missed about their exes’ sexuality and decide to wreck their husbands’ new relationship.

The comedy also stars Joross Gamboa and JC de Vera as their husbands.

The much-talked about comedy premieres nationwide on January 17.

