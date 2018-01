Anti-hazing law lusot na sa Kamara

APRUBADO na sa Kamara ang Anti-Hazing Act o ang House Bill 6573 na nagdedeklara sa hazing bilang criminal offense.

Nakapaloob sa panukala ang pagbabawal sa hazing; ire-regulate rin ang iba pang uri ng initiation rites ng fraternities, sororities, at iba pang organizations; na may kaukulang multa at parusa sa mga lalabag.

Ito ay nagbabasura na rin sa Republic Act No. 8049 na nagreregulate lamang sa hazing at initiation rites ng fraternities, sororities at iba pang organizations.

Sakop nito ang pamimilit o coercion sa isang indibidwal para lumabag sa batas, pananakit ng pisikal tulad ng pamamalo, pangunguryente o paglalagay ng nakalalason o nakasusugat na substance sa katawan, exposure, pamimilit na kumain o pag-inom ng alak o iba pang inumin at iba pang uri ng pananakit.

Kasama rin sa ipagbabawal ang psychological harm o extreme mental stress tulad ng “sleep deprivation, forced confinement in a small space at forced exclusion from social contact” na makaaapekto sa mental health o dignidad ng indibidwal.

Ipagbabawal ng panukala ang hazing maliban sa mga initiation rites o practices na hindi gagamit ng direct physical o psychological harm o pananakit sa baguhan o neophyte; namomonitor ng maayos at gagawin sa ilalim ng striktong regulasyon ng kaukulang otoridad.

Ang pinuno ng iskul o authorized representative nito ay kailangang magtalaga ng dalawang representatives ng eskuwela na dadalo sa initiation rites. Sisiguruhin ng mga ito na walang magaganap na hazing sa gaganaping initiation rites.

Ang lahat ng fraternities, sororities at organizations ay kailangang magtalaga ng isang faculty adviser na respansable sa pagmo-monitor ng kanilang aktibidad.

Mapaparusahan ng 20 taon hanggang habang buhay na pagkabilanggo ang sinuman na sasali sa hazing at multang P1M kapag namatay, nag- suicide, na-rape, o may “sodomy o mutilation.” MELIZA MALUNTAG