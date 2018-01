Babaeng binutasan ng bala sa sentido, itinapon sa kalsada

NADISKUBRE ang bangkay ng isang hindi pa kilalang babae na may tama ng bala sa sentido na nakahandusay sa madilim na bahagi ng kalsada sa Caloocan City, kaninang madaling-araw.

Ayon kay Caloocan deputy chief of police for administration C/Insp. Ilustre Mendoza, nakasuot ang biktima ng itim na T-shirt at puting short pants, brown ang buhok na may silver na hikaw at surgical mask sa mukha, may tattoo sa kanang hita, butterfly sa likod at pangalan ng isang “Jayson Maraya” sa kanyang baywang.

Sa imbestigasyon nina SPO1 Waldin Francisco at PO1 Dennis Canom, dakong 5:30 ng madaling-araw nang madiskubre ang katawan ng biktima sa kahabaan ng Dahlia St., Sampaguita Subd., Brgy. 175 ng miyembro ng Brgy. Peacekeeping Action Team (BPAT) ng Camarin, Sampaguita Chapter na si Godofredo Tolido habang nagja-jogging sa Dahlia St.

Napansin ng rumesopndeng mga tauhan ng Caloocan Police Community Precinct (PCP) 5 ang isang tama ng bala sa kanang bahagi ng sentido ng biktima.

Hinala ng pulisya na posible umanong pinatay ang biktima sa ibang lugar at itinapon lamang ang bangkay nito sa naturang lugar upang ilayo ang imbestigasyon ng mga pulis. RENE MANAHAN