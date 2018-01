Bangko para sa mga OFW, bubuksan ngayong Enero

MAGBIBIGAY ang gobyerno na magandang baalitanpara sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs) ngayong buwan.

Bubuksan ngayong Enero ang Overseas Filipino Bank (OFB) upang mapadali ang pagkuha nila ng loan at maging ‘hassle-free’ ang pagpapadala ng ‘remittances’.

Sa pamamagitan ng Executive Order no. 44 ni Pangulong Rodrigo Duterte, pinayagan ang Land Bank of the Philippines na bilhin at gawing OFB ang Philippine Postal Savings Bank.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang bangkong ito ay makatutulong upang tugunan ang pangangailangang pinansyal ng mga OFW.

Malaki aniya ang naitutulong ng sektor na ito upang mapalago ang ekonomiya ng bansa. JOHNNY ARASGA