Barakung-barako at madyorap!

2018 na kaya dapat nating ipagbuyi ang mga new kids at pretty young things.

Ang mga up and coming na talaga namang nakapagpapahinto sa iyong kinatatayuan at mga tunay na may karapatan.

Si Alden Richards. Tuloy na tuloy ang kanyang magandang karera, kahit pa nga mawala si Maine Mendonza sa equation.

Mabait, magiliw, may pambansang dimples, maamong mga mata at likas ang pagiging mahusay sa katauhang binibigyang buhay niya, the possibilities for Alden are endless.

Pwede mo siyang itambal kay Sarah Geronimo, magaan sa bangs ang kanilang pagsasama dahil mga mga TVC’s na magkasama sila.

Si Joshua Garcia, naku naman, siya ang major, major reason bakit marami ang nanalig at sumusuporta sa The Good Son.

Ang arrive kasi ni Joshua, emotionally healthy at sensitive, bilugan ang mga matang buhay na buhay. may man/boy charm pa.

Siya ang best bet para maging drama royal ngayong taon.

Si Nash Aguas. Kasama ni Garcia sa kanyang evening melodrama, hindi lang pinapakita at pinapadama pa nito in a major, major way ang brillo at galing bilang bewildered at confused na bunsong maaring may alam kung sino ang ulonulo -g-tegi sa katauhan ni Albert Martinez.

Para talagang gulong-gulong ang pagkatao at pag-iisip niya. Ang galing-galing.

Si Julia Barreto. Sa mga prinsensa sa Dos, tanging si Barreto lamang ang may power combo na naughty and nice. Pwedeng damsel. Keribels ring maging magmaldita kasi nga marunong, mahusay umare.

Maganda na, maalindog pa, at pag pinagsama pa sila ni Joshua Garcia na reel and real kapareha niya, alam na alam na, box-office winner.

Marco Gumabao, ang kanyang male super model jawline, body to die for, presensyang may dalang lagnat at init.

Isama mo pa na ang kili-kili ni Gumabao ay barakong-barako at madyorap, at siempre pa ang pabukol niyang alam mong hindi lang family jewels, kasama ang pambihira niyang palo-palop, siya na ang lalaking maghahari sa pagnanasa naing lahat.

Ang Prince Charming, si Ivan Dorschner. Currently enjoying his career’s second wind, iba ngayon si Dorschner, mas focus, mas ganado and hindi pwedeng i-deny na he really looks like a Disney prince na naging for real.

Salamat sa best friend niyang si James Reid, nakumbinsi nito na mag-come back sa showbiz. another try!

Ang Kapamilya star ay Kapuso actor na. Soon, mapanonood siya sa GMA primetime series, The One That Got Away.

Ang panalo kay Ivan Dorschner, he gives the best tighter than tight embrace. Ay, alam na alam ko yan.

Si Renz Valerio, maraming mga babae at mga maricon ang kinikilig sa physical transformation niya.

Puberty has been kind to him. Ang totoy before, now, mapapa-wow ka kasi sexy na! He simply oozes with confidence, a real “artista” vibe na makes many people weak kasi nga manyorap!

Si Wesley Fernandez, sa 30 male contenders sa Face of the Year, siya ang may pinaka-handang beach body.

He projects sexy, he knows how to strut on the runway at iba ang macho papa appeal niya, the more you look at him, mas nakauuhaw.

Si Leoniza Nicole Corona, in the female division’s glamour competition sa Face of the Year, statuesque, curvy at the right places and she exemplifies the “brown is beautiful” slogan.

Sa pagrampa, she sashays with elegance at pag naka-bikin na, alam na alam mong she is the perfect example of a woman rich with heritage and love.

Maligayang New Year sa ating lahat! AS IF/ALWIN IGNACIO