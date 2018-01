Bilang first time director, perfect 10 ang score ni Julia kay Coco

KAHIT siguro martilyohin sina Julia Montest at Coco Martin ay wala talaga silang aaminin gayong buong Pilipinas, isama na natin ang ibang bansa na may naninirahang Pinoy, ang nananiniwalang sila na.

Pero ibigay na natin sa kanila ang ating respeto sa kanilang privacy.

Samantala, tinanong si Julia tungkol kay Coco bilang first time director, ano ang score niya from 1 to 10 at perfect 10 ang isinagot ni Julia.

Napanood raw kasi niya ang “Ang Panday” at labis raw siyang namangha lalo na sa mga special effects sa nabanggit na pelikula.

Gayong perfect 10 ang ibinigay kay Coco, willlng ba siyang idirek nito? “Why not, kung mayroong offer,” sagot nito pero medyo bantolat pa rin siya in a way dahil kilala raw niya si Coco, baka daw i-bully siya nito lalo na kapag ‘di niya magagawa ang gustong ipagagawa sa kanya.

May nalaman pa ako kina Julia at Coco. Alam n’yo bang nakatira sila sa iisang subdivision? Sa Casa Milan to be exact kaya ang biro ng mga bakla, kapag nami-miss nila ang isa’t isa at feel nilang mag-usap bilang magkaibigan at magkapit-bahay (sige dagdag n’yo rin, magsyota hahahaha) ang gagawin nila ay tatawid lang ng ilang kanto hehehe.

Para sa akin, kung may relasyon talaga ang dalawa at ‘di pa nila feel na umamin sa publiko, ibigay na natin sa kanila ang privacy at respeto.

Samantala, sa Jan. 15 na mag-uumpisa ang bagong teleserye ni Julia, ang Asintado kasama sina Paulo Avelino, Aljur Abrenica, Shaina Magdayao at marami pang iba at muling patutunayan ni Julia na siya pa rin ang Queen of Daytime Teleserye.

***

As of press time ay hindi pa naglabas ang Binibining Pilipinas Charities ng kanilang official candidates para sa Binibining Pilipinas 2018.

Tiyak na magiging exciting ang 2018 batch ng Binibining Pilipinas dahil bukod sa mga first timers na nagpa-screen, mayroon ding ibang personalidad na nagpa-screen at ang iba ay mga naging title holder na at lumaban pa sa ibang bansa.

Ang sabi, muling nagpa-screen at pumirma ng application form ang beauty queen na si Catriona Gray. Kung inyong natatandaan, si Catriona ang naging winner ng Miss World Philippines 2 years ago at naging pambato ng Pilipinas sa Miss World last year. Sa kanyang tindig, ganda at talino, marami ang nagsasabi na baka masungkit muli ng Pilipinas ang blue crown ng Miss World na nakuha ng Pinay na si Meagan Young several years ago pero hindi yun nangyari.

Sa mga videos na makikita sa Youtube, talagang lumaban naman si Catriona pero mukhang hindi pa niya oras noon.

Ngayon, sa Bb. Pilipinas muling makikipagsapalaran si Catriona at kung papalarin na siya ang magwawaging Bb. Pilipinas-Universe, siya ang magiging kandidata natin sa Miss Universe this year.

Tatakbo raw si Catriona bilang independent candidate meaning hindi siya magiging under ng Aces and Queens tulad nung una niyang sali.

Pero huwag pakasisiguro si Catriona dahil dinig ko, join din ang maganda at matalinong Cebuana na si Eva Patalinjug na kinoronahan na rin ilang taon lang ang nakararaan bilang Mutya ng Pilipinas.

Alam n’yo naman ang mga Cebuana, pagdating sa beauty contest ay hindi mo sila malalamangan at talagang nanggugulat.

Bukod kina Catriona at Eva, may mga nadinig pa akong ibang applicants na may karanasan na rin sa beauty pageants at ang iba ay naging runners-up at dinig ko, ang ex-PBB housemate na naging dyowa (o hanggang ngayon sila pa rin ) ni Jason Abalos na si Vickie Rushton ay nagpatala rin pa kaya para sa akin, talagang kaabang-abang ang Bb. Pilipinas 2018. TIMMYDORA/TIMMY BASIL