INIHARAP ng National Bureau of Investigation (NBI) sa media ang 2 foreign national na Aprikano na sina Leon Chambers at Victor Benjamin Miendje, kasama ang mga ebidensyang iprinisinta sa pangunguna ni NBI Director Dante A. Gierran sa kasong syndicated estafa at illegal possesion of bank notes, na kilala na “black dollar scam.” CRISMON HERAMIS