Bong Go haharap sa Senado

OO, dadalo ako!

Ito ang binigyang-diin ni Special Assistant to the President Bong Go sa isang text message bilang pagtiyak ng kanyang pagdalo sakali at ituloy ng Senado ang kanilang balak na magsagawa ng masusing

imbestigasyon hinggil sa sinasabing pagtatangka nitong manghimasok sa multi-billion Navy project.

“Kung sakaling ipatawag man ako ng Senado hinggil sa frigate issue. Anywhere, anytime I’m willing to face the accusers. Accusations are false,” ani Go.

Aniya, malinis ang kanyang konsensiya dahil wala siyang itinatago kahit na anong isyu sa kanya.

“Wala akong tinatago. Wala akong tinataguan at wala po akong alam tungkol sa issue na yan. From the Halls of the Senate & Congress, to the Courts of Justice and even basketball courts, I will cooperate and

face the false and malicious accusations against me. salamat,” aniya pa rin.

“It’ s a welcome move”, naman kung ituring ng Malakanyang ang hakbang ng Senado na isalang sa imbestigasyon at ilagay sa hot seat si SAP Sec. Go na binato ng mga alegasyon na tinangka nitong manghimasok sa multi-billion Navy project.

Sinabi ni Presidential spokesperson Harry Roque na dito magkakaalaman at made-determina kung may nagawa ngang anomalya ang Aquino government hinggil sa nasabing isyu.

Kumpiyansa naman sila na kaya ni SAP Sec. Go na panindigan ang kanyang sinabi na hindi siya kailanman namagitan sa anumang proyekto ng pamahalaan na pabor sa gobyerno.

Nauna rito, inimbestigahan na ng pamahalaan si SAP Sec. Go kaugnay sa mga alegasyon na tinangka nitong manghimasok sa multi-billion Navy project.

Sinabi ni Sec. Roque na para maging patas, nagsagawa ng sariling imbestigasyon ang palasyo kung saan natuklasan na walang katotohanan ang pinalutang na report ng Rappler.

Naniniwala naman si Sec. Roque na hindi maituturing na destabilization laban kay Go ang malisyosong report dahil tanging ang Rappler ang naglabas nito.

Kaugnay nito, sinabi ni Roque na hinamon pa nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Rappler na maglabas ng ebidensya para masibak nya si Go sakaling totoo ang alegasyon pero nabigo ang naturang online news organization.

Maging sina Defense Secretary Delfin Lorenzana at dating Navy Chief Ronald Joseph Mercado ay nagsabing hindi nakialam si Go sa Frigates project ng Philippine Navy.

Matatandaan na inilabas ng Rappler at ng Inquirer na binigyan umano ni Go ng whitepaper si Lorenzana noong January 2017 para i-endorso ang South Korean company na Hanwha Thales para mag-provide ng CMS para brand new frigates ng Navy.

Binigyang diin ni Lorenzana na walang hint o abiso mula sa palasyo at kay Go para impluwensyahan sila sa implementasyon ng proyekto na napag-alamang done deal na noon pang panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III. KRIS JOSE