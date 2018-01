Bossing, Jennylyn at Derek kulelat sa MMFF

MATAGAL na naghari sa Metro Manila Film Festival si Vic Sotto, pero itong MMFF 2017 ay isa siya sa mga nangulelat sa takilya.

Kumain ng alikabok sa karera ang kanyang Meant To Beh. Sa walong kalahok, lumagapak siya pang-anim na puwesto. Sa resultang ito, malamang ay nag-iisip-isip na ngayon si Bossing. Sasali pa ba siya o hindi na? O baka naman ayusin na niya ang kanyang mga ginagawang pelikula. Hindi ‘yong pinapaa-paa lang niya ang paggawa ng pelikula.

Samantalang sina Jennylyn Mercado at Derek Ramsay na umaasang maduduplika ang tagumpay ng kanilang unang festival movie together na English Only Please ay hindi nagkatotoo. Nanguyapit sa ika-pitong posisyon ang kanilang All of You. Susme!

At kagaya ng inaasahan, nanguna sa box-office sina Vice Ganda at Coco Martin sa kanilang mga pelikulang The Revenger Squad at Ang Panday respectively. Pangatlo ang Siargao na sinundan ng Haunted House, Ang Larawan, Meant To Beh, All of You at Deadma Walking.

Nakapagtataka lang dahil hindi nagbigay ng figures ang pamunuan ng MMFF kung magkano ang kinita ng bawat entry movie. Tanging ang movie ni Vice ang nakapagbigay ng box office result. Naka-P571 milyon daw sila.

POLA ANDERSON, HANDA NANG PUMASOK SA SHOWBIZ

Nakausap namin si Victoria Cecille Gange Anderson o Pola Anderson bilang screen name niya. Taga-Iloilo si Pola. Lumuwas lamang siya ng Maynila kasama ng kanyang ina para magbakasyon nitong nakaraang Christmas season at upang i-meet ang ilang direktor para sa kanyang pagpasok sa showbiz.

British ang ama ni Pola, samantalang Pinay ang kanyang nanay. Dating Mr. England ang tatay niya at ang kanyang kapatid na lalaki ay modelo naman ng Victoria Secret at ilan pang produkto.

18-years old lamang si Pola at nasa grade 12. Mahilig siyang sumali sa mga beauty pageant pero hindi naman niya pinababayaan ang kanyang pagaaral. Sa katunayan, mula elementary hanggang high school ay lagi siyang valedictorian.

Sa ngayon ay inaayos na ang proyekto na gagawin ni Pola under direk Edz Espirito at Kaka Balagtas na may planong gawing action star ang dalaga.

At para tuparin ang kanyang pangarap na makapasok sa mundo ng showbiz, pagkatapos ng kanyang graduation sa senior high ay dito na sila titira sa Manila. Pero mukhang mapapaaga ang pagpasok ni Pola sa katsang telon dahil malapit nang simulan ang project niya.

Sa ngayon, pansamantalang ang kanyang Tito Rajs Gange muna ang humahawak sa kanya bilang manager.

